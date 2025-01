Circa un’ora fa è andata in onda la puntata di Uomini e Donne nella quale Michele Longobardi è stato smascherato. Il tronista si è presentato in studio dopo quello che è accaduto nelle scorse puntate, e si è seduto davanti alle sue due corteggiatrici. E’ emerso che Michele aveva utilizzato un account falso per mettersi in contatto proprio con loro. Ma Mary Chiaro ha svelato il contenuto delle loro conversazioni ed ha sollevato un enorme polverone.

Michele avrebbe voluto scegliere Amale ma, in collegamento telefonico è intervenuta Alessandra Somensi, che ha smascherato il tronista. Il tronista non si sarebbe intrattenuto esclusivamente con le sue stesse corteggiatrici, ma avrebbe violato il regolamento frequentando anche persone esterne al programma. Ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, Alessandra ha raccontato nel dettaglio quello che è successo con Longobardi.

“Il nostro primo incontro è avvenuto in videochiamata. Io vedo questa mia amica, andiamo a teatro insieme, in macchina parliamo delle persone con cui siamo rimaste in contatto dei vari troni, ed esce il nome di Michele. Succede che lei in un battito di ciglia prende il telefono e gli ha una videochiamata, quindi io mi trovo lui mentre guido. Iniziamo a scambiare due parole, e io gli dico: ‘Tu sai che a me eri interessato? Dai che adesso scendo a corteggiarti!’. Lui dice ‘Dai sì vieni, ti aspetto!’ - si legge su IsaeChia.it -Qualche giorno dopo io mandai la richiesta alla redazione per scendere come sua corteggiatrice, però questa richiesta non è stata accolta. Non me lo ricordavo sinceramente, ecco perché non l’ho cercato prima, mi era passato di mente. Volevo cercarlo al di fuori di questo mondo e, quando mi sono trovata nella situazione in macchina, c’è stato un attimo di feeling, quindi ho detto: ‘Dai, crepi l’avarizia, mandiamo la richiesta’.

Ci siamo parlati in primis in videochiamata, poi la conversazione si è spostata su Whatsapp, intorno al 25 novembre. Abbiamo iniziato a scambiarci messaggi normalissimi. Lui mi raccontava che cosa faceva durante la giornata e un po’ di questioni sue personali […] Per me era un gioco, gli rispondevo, c’era dell’interesse, ma comunque sapevo che faceva quel programma, da parte mia era una cosa easy”.

E ancora: “Ero a conoscenza delle regole del programma, però per me era più un’amicizia che una relazione vera e propria. Per questo non l’ho detto alla redazione fino a quando non ho visto che si è aperto il vaso di Pandora. Ho visto che c’erano anche altre persone, allora ho detto: ‘Siamo già in tante, sai che c’è, lo dico pure io! Mettiamoci tutte insieme e tiriamo una somma, vediamo cosa viene fuori’. Se non fosse venuto tutto fuori, lui avrebbe fatto la sua scelta, avrebbe scelto Amal palesemente, perché mi diceva che avrebbe scelto lei. A me dispiaceva che quelle ragazze vivessero quella situazione, visto che anche io sono stata corteggiatrice, quindi per solidarietà femminile ho detto: ‘Mi butto in mezzo in questo marasma! […] Io e Michele non ci siamo mai visti. Lui aveva in mente di venire a Milano, cosa che io ho comunicato alla redazione, per andare a trovare sua mamma. Io gli ho detto: ‘Uniamo l’utile al dilettevole’. Mi invitò a prendere un caffè a casa di sua mamma per deviare foto e cose in giro. Questo caffè non è mai avvenuto perché non è mai salito a Milano, però la volontà c’era stata. Io gli ho anche comprato un regalo di Natale, lui mi disse testuali parole: ‘Io non voglio avere debito delle parole, verrò anche io a Milano con un pensierino per te’. Alla fine mi ha tirato il pacco (ride, ndr). So per vie traverse che lui voleva delle mie scuse e lui tutt’ora si domanda perché io gli abbia fatto questo. Non è una cosa personale, ma sono stufa che esistano uomini che ancora oggi possono permettersi di prendere per il c*lo gli altri”.