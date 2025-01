L'attesa sta per terminare. Ancora poche ore e negli studi di Uomini e Donne verrà registrata la scelta di Martina De Ioannon.

Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni, questo pomeriggio la tronista concluderà il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi. Con quale corteggiatore Martina lascerà il programma? Con Ciro Solimeno, giovane originario di Torre Annunziata (città che ha dato i natali anche Stefano De Martino) o con Gianmarco Steri, barbiere romano?

Intanto, la De Ioannon ha trascorso la sera prima della fatidica scelta in compagnia di alcune sue amiche, seppur in videochiamata. Nelle scorse ore, Alessia Pascarella, sua compagna d'avventura a Temptation Island, ha condiviso in una storia su Instagram uno screenshoot in cui si notano le due insieme a Jenny Guardiano durante una call. E' dunque ipotizzabile che le tre ragazze abbiano parlato proprio della scelta.

"Martina ha scelto Ciro", l'indiscrezione

Nel frattempo, la blogger Gemma Palagi ha svelato che una persona molto vicina a Martina De Ioannon avrebbe rivelato che la tronista sceglierà Ciro Solimeno: “Una persona molto vicina a Martina mi ha confermato che la scelta sarà Ciro! Quindi ragazzi, a meno che amici e famiglia non ci stiano prendendo in giro per fare hype, la scelta è abbastanza scontata”. A ciò si aggiunge che la mamma della tronista avrebbe votato per il corteggiatore oplontino ad un sondaggio sul web.