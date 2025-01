Dopo la sua esperienza a Ballando con le Stelle e le ospitate a La Vita in Diretta e a Belve, Sonia Bruganelli è tornata a Mediaset alla corte di Silvia Toffanin. A Verissimo, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha parlato della fine del matrimonio con l’ormai ex marito e di come la loro vita sia cambiata dopo la decisione di separarsi. Per quanto riguarda la relazione con Angelo Madonia, la Bruganelli ha detto che lei e il maestro di ballo stanno ancora insieme, spendendo bellissime parole per il compagno.

Sonia Bruganelli, il rapporto con Paolo Bonolis

“A che punto siamo io e Paolo? Ormai è passato un anno e mezzo. Ci conosciamo da 30 anni e la vita ci ha messo davanti a molte cose, momenti belli e altri più faticosi. Nel vivere mentre affronti tutto, una vita molto esposta, una famiglia molto grande, con famiglie passate, vai avanti, vivi e poi a me è capitato di fermarmi, stanca del dare per scontato tutto. Ero stanca anche di essere considerata solo in funzione del mio legame con Paolo. Quando hop deciso di mettermi in prima linea con il GF Vip è cambiato un po’ tutto. Ho staccato dalla parte produttiva, e lì un po’ di problematiche sono uscite e ci siamo un po’ allontanati. Problematiche di carattere, di persone intorno che vedevano nel mio allontanarmi una facilitazione nell’entrare e prendere dei ruoli. Questo ci ha fatto smettere di dialogare.

Con Paolo ci siamo un po’ persi e io non sono una che manda a dire le cose. Sentivo che mi mancava l’aria, così ci siamo parlati e abbiamo deciso che invece di mandare avanti un rapporto che era sempre stato bello, era giusto che – per causa mia – dovessimo allontanarci. Ma resta il bene, io ho vissuto più con Paolo che senza. Io sono diversa adesso, ma anche lui, perché ci siamo vissuti separati. Andare avanti per inerzia non avrebbe portato a nulla. Com’è lavorare con lui senza essere una coppia? Sono stata un po’ gelosa perché in questi mesi sono stata fuori e lui le novità le ha dette ad altri e poi mi diceva ‘tu non ce stai mai stai sempre a ballà‘”.

La storia con Angelo Madonia

“Nella mia vita adesso c’è Angelo. L’ho incontrato un anno fa. Nell’ultimo tempo è stato al posto sbagliato nel momento sbagliato. Mi reputo doppiamente fortunata perché ho accanto a me un uomo che comprende, che mi vuole bene, alla quale voglio bene e che sinceramente mi sento di proteggere da tutto questo gossip. Ci stiamo tutelando a vicenda. Lui comprende che nella mia vita resta anche il rapporto con Paolo e questo è molto importante”.