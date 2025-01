A distanza di circa un mese dal polverone che si è sollevato dopo la sua improvvisa uscita di scena da Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il giurato del dancing show di Milly Carlucci ha raccontato della sua infanzia con la nonna e la mamma in Venezuela, del bullismo di cui è stato vittima durante gli anni dell’adolescenza e della sua fede. Lo stilista ha anche svelato nel dettaglio l’infortunio che lo ha costretto al forfait in occasione della finale di Ballando con le Stelle.

“Come sto? Adesso da Dio. Nella mia vita è successo qualcosa, sui social e in tv sono successe molte più cose. L’amore? Nella mia vita c’è una femmina con quattro zampe. Io ho ricevuto un sacco di attacchi? Io non li ho visti. Cosa mi ha dato fastidio? Le accuse di molestie? Ah quella roba lì. Non mi ha ferito nulla, non guardo la tv e non vedo i social. La tv la faccio perché mi diverto, ma guardarla no! Se so che siamo su Canale 5 e non su Rai Uno? Sì, siamo a Mediaset.

Mi è dispiaciuto solo che chi è intorno a me ha sofferto molto per le critiche. Ma tutto quello che succede sui social è come una sputacchiera, oggi critico me e poi domani un altro. Ma con tutto il caos che sta succedendo a Los Angeles cosa volete che gli freghi della mia mano? Tanto tutti hanno capito che erano invenzioni. Anche Selvaggia e Milly hanno detto che non ho molestato nessuno”.

Guillermo Mariotto, i retroscena sulla sua uscita dallo studio

“Come mai sono uscito dallo studio? Era sabato, lunedì dovevano partire 17 abiti per delle principesse. Altro che Rai o Mediaset, era una cosa che doveva assolutamente partire. In 70 anni della maison non è mai capitato che una consegna non sia partita in orario. Dalla maison mi chiamano dicendo che la persona addetta agli abiti si era sentita male. Quando io sono stressato vomito e non era il caso che vomitassi in diretta. Vomito davvero! Il mio primo mestiere è fare lo stilista. e lavoro per le famiglie reali. Dopo la notizia del malore della capo sarta sono uscito e ho raggiunto Amanda Lear dicendo ‘devo andare via che la premiere si è sentita male’. Lei mi ha detto ‘vai attaccati alle mie piume’. Loro non mi avrebbero fatto uscire e io dovevo correre a vedere cosa stava succedendo.

Ma poi mancavano cinque ballettini… dopo diciannove anni che non sono mai mancato, non pensavo che sarebbe cascato il mondo. Invece è cascato il mondo. – ha continuato Guillermo – Poi hanno fatto il 29% di share. Loro hanno tardato tanto a farmi entrare. Come mai sono mancato dalla finale? Mi sono aggrappato su una rete di un campo da tennis dove c’erano tanti ragazzi di colore. Inizio a giocare con loro che facevano dei giochi con le corde. Non l’avessi mai fatto, sono caduto e mi sono fatto male al ginocchio. Non camminavo più, mi sono ritrovato zoppo e poi su una sedia a rotelle”.