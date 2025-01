Questa sera andrà in onda su Canale 5 la ventiduesima puntata stagionale del Grande Fratello. Dopo le nomination d’ufficio di Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi (che, però, ha deciso di ritirarsi), alle quali si sono aggiunti Luca Calvani, Shaila Gatta e Tommaso Franchi, stasera scopriremo l’esito del televoto (clicca QUI per il risultato dei sondaggi).

Prima dell’esito del televoto, però, verrà riservato spazio ad ulteriori discussioni ed approfondimenti sulle dinamiche e sugli strascichi provocati da tutto ciò che è successo nella puntata dello scorso mercoledì. Per approfondire questi temi ospite della puntata di questa sera ci sarà una vecchia conoscenza del reality show di Canale 5, ovvero Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip e grande amica di Helena Prestes. Poi, Jessica Morlacchi tornerà nella casa stasera per degli interessanti faccia a faccia con i suoi ex colleghi. A rivelarlo è stato TVBlog.

Nikita Pelizon, il rapporto con Helena Prestes

Com’è noto, Nikita Pelizon e Helena Prestes sono grandi amiche (le due hanno anche partecipato in coppia a Pechino Express), ma tra di loro c’è stato qualcosa in più? A porre questa domanda all’influencer triestina è stato il giornalista di Chi che l’ha intervistata: “Fra voi due c’è mai stato qualcosa?”, ma la risposta dell’influencer triestina è stata negativa. “No. Siamo sorelle scelte, non ci sono incesti in famiglia, poi sì, siamo molto affettuose fra di noi, per noi il bacio… Siamo vicine nei momenti di down e ci sosteniamo nei momenti di up. […] Noi ci siamo conosciute in un periodo in cui a lei mancava tanto l’anello familiare, aveva solo la sorella, io mi sentivo lontana dai miei genitori, quindi ci siamo, come dire, riconosciute”.

Nikita ha poi parlato del rapporto tra Helena e Zeudi Di Palma: “Zeudi non è sua amica. E che sia chiara questa cosa. E poi che si parli di relazione per me è follia pura: se due persone si baciano sulla bocca, non è che ci sia una relazione fra loro. Helena è in un contesto dove ti manca l’affetto e dato che noi esseri umani siamo fatti di carne e affetto e amore, se due persone si danno quell’amore senza l’eros, qual è il problema? Forse non si è abituati a queste manifestazioni. So che è difficile per chi non è stato nella Casa capire”.