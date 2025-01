Siamo alle solite. Ancora una volta (per l’ennesima volta), Lorenzo Spolverato ha minacciato di abbandonare la Casa del Grande Fratello. La scorsa settimana, il modello milanese aveva detto che se Helena Prestes non fosse stata squalificata lui si sarebbe ritirato (cosa che, ovviamente, non ha fatto). Dopo l’ultima puntata, Lorenzo ha poi annunciato che se Shaila Gatta verrà eliminata al televoto che la vede opposta proprio alla modella brasiliana, lui andrà via insieme all’ex velina (spoiler: non accadrà!).

Ieri sera, Lorenzo Spolverato ha “avvisato” Amanda Lecciso che sein puntata non si verificheranno alcune cose (che, però, non ha specificato), lui lascerà il reality show condotto da Alfonso Signorini. Ovviamente, la sorella di Loredana non ha creduto ad una singola parola pronunciata dal coinquilino: “Tu che te ne vai? Ma non lo dire che non ci credo nemmeno se lo vedo”.

Lorenzo minaccia (di nuovo) di lasciare la Casa

“Jessica era appena uscita e io le ho detto ‘l’hai vinta anche stavolta’ e lei ha detto, ‘sì l’ho vinta, sono una regina’. Ci sguazza questa cosa. Perché sotto sotto a lei, di voi, manco gliene frega nulla e Luca, da regista è diventato pure vassallo. Lei se la crede e intorno a lei ci sono alcuni furbi, Luca e Javier in primis e poi ho pensato anche te. Ho iniziato a pensarne anche di te perché non sei nata ieri, sai che Helena è forte. Si sa dove si deve andare, si sa che lei era un giocatore forte.

Ma io sono stufo e aspetto domani. Mi ero dato già una settimana, ti ricordi? Quando è uscita Jessica, ho detto ‘io rimango una settimana, voglio vedere che cosa succede’. Sta settimana ho visto delle cose, sono accadute delle cose, ho tutto ben chiaro in testa. Voglio vedere domani cosa succede, dopodiché tiro le somme. Sono due le soluzioni. O vado via per dei motivi che so io, oppure se rimango sono cavoli amari. Perché lì inizia la sfida. Inizia il gioco. Helena che ci sguazza e pensa di essere più forte di tutti? Le faccio vedere io quando sono forte. Non ci credi che me ne vado? No, no, no, io ti dico questo, poi non entro nel dettaglio perché non ho voglia. That’s it. Vabbè, comunque, a me tutte queste dinamiche qui, ti giuro, credimi, poco mi interessa”.