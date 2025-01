Stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la “Venere Nera” Sylvie Lubamba sarebbe in lizza per partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

“Sylvie Lubamba in attesa di sbarcare come ogni anno nelle notti sanremesi punta dritto a partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi i cui casting sono già aperti. E se Ilary Blasi non ha alcuna intenzione di tornare al timone dello stagionato reality Mediaset c’è ancora grande incertezza sul nome del prossimo conduttore. A quando la decisione di Pier Silvio?”.

Il nome di Sylvie Lubamba è il terzo che trapela sul web dopo quello del calciatore Loris Karius (che potrebbe partecipare solo nel caso conduca sua moglie, Diletta Leotta) e quello di Maddalena Corvaglia.