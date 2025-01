Contro ogni pronostico e in totale controtendenza ai risultati dei sondaggi, Helena Prestes è uscita sconfitta dal televoto eliminatorio con Shaila Gatta. La modella brasiliana aveva fatto breccia nel cuore dei telespettatori che, come dimostrato dai tantissimi commenti di protesta sui social dopo l’eliminazione, l’aveva di fatto eletta tra le proprie beniamine. Il pubblico si è dunque scagliato contro il programma.

Helena Prestes eliminata, la rivolta del pubblico

Il televoto della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 13 gennaio, si è rivelato decisivo per le sorti del reality show condotto da Alfonso Sigorini. Due delle protagoniste assolute di questa edizione, infatti, erano in nomination e rischiavano l’eliminazione: alla fine Shaila Gatta l’ha spuntata su Helena Prestes, che è stata costretta ad abbandonare definitivamente la Casa. La modella brasiliana è stata votata dal 51% del pubblico (l’ex velina dal 46%) e ha chiuso così la sua avventura al GF. Sul web, però – come anticipato – l’eliminazione non è andata giù a gran parte dei telespettatori. La maggioranza dei commenti – soprattutto su X (ex Twitter) – sono di sostegno nei confronti di Helena, ma anche e soprattutto di accuse e proteste contro il programma. “Una grande perdita per il programma”; “Grazie Helena per questi quattro mesi meravigliosi, ora spengo la tv”; “L’unico motivo per guardare il GF l’avete mandato via”; “Dopo l’uscita di Helena potete chiudere se pensate che ci sorbiamo altri mesi di nausea di Shaila e Lorenzo”; “Che schifo, uguale con Iago. Quando uno è scomodo fanno di tutto per mandarlo fuori”.

Ma non solo. Molti utenti sui social hanno evidenziato una presunta irregolarità nella votazione, come riportato dall'account Instagram Very Inutil People. Sul comunicato ufficiale del Grande Fratello, infatti, si legge che la domanda posta ai telespettatori era "Chi vuoi salvare?" e non "Chi vuoi eliminare?". Inoltre, la somma dei voti riportati non ammontava al 100%, bensì al 99,97%. Ecco perché, sentendosi in qualche modo ingannati, una parte del pubblico ha chiesto l'intervento del Codacons.