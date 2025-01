A circa un mese e mezzo di distanza dall’arresto – e poi scarcerazione – di Alessandro Basciano, finito a San Vittore per le accuse di minacce e stalking nei confronti di Sophie Codegoni, continua la “guerra” mediatica tra i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, genitori della piccola Céline Blue.

Di recente, il deejay ligure ha denunciato sui social il fatto di non poter vedere sua figlia a causa della nota influencer, la quale gli avrebbe impedito di passare il Capodanno con lui. Nella giornata di ieri, l’ex gieffino è nuovamente intervenuto su Instagram, comunicando ai propri follower di essere finalmente riuscito a vedere la sua bambina. Nel farlo, non ha risparmiato un attacco – neanche troppo velato – a Sophie, che non si sarebbe curata delle “sorti” di Céline Blue perché in questi giorni non è Milano per motivi "lavorativi" (si trova a Madonna di Campiglio, come si può evincere dai contenuti pubblicati sul suo profilo Instagram).

Alessandro Basciano rivede la figlia e attacca Sophie Codegoni

“In questo momento sono felicemente con mia figlia – ha esordito Basciano -. Ma non per ‘gentile concessione’, solo perché se non fossi andato a prenderla io a scuola, nonostante non stia bene, sarebbe rimasta lì la piccola. Infatti, chi ha la gestione abituale della bimba (nonostante siamo entrambi congiuntamente affidatari) è fuori per asseriti impegni ‘lavorativi’ e non si è curata delle sorti della stessa, considerato che solo io e lei possiamo prelevarla da scuola (questione di scelte). La piccola passerà la notte con me, sono al settimo cielo per questo, dispiaciuto solo per la modalità. Se la bimba non sta con la mamma che almeno stesse col papà e non con terze persone soventi e malsane, e presto capirete perché”.

Poi, Alessandro ha aggiunto: “Pensavo si fosse toccato il fondo, ma a quanto pare non vi è limite al peggio. E’ tutto molto grave e meschinamente folle! Tutto questo va avanti da più di un anno e ora metto un punto, e tutti a tacere uno ad uno”.