Amal Kamal e Veronica Fedele hanno rotto il silenzio dopo l'epilogo del trono di Michele Longobardi a Uomini e Donne.

Durante la sua permanenza nel dating show di Maria De Filippi, il tronista originario di Castellammare di Stabia ha contattato le sue corteggiatrici con un account fasullo. Michele, però, è stato smascherato da Mary Chiaro, che ha segnalato l'accaduto alla redazione. Dopo essere stata eliminata, la ragazza ha fornito agli autori le chat e i messaggi che ha scambiato con l'account fake di Longobardi. A ciò si aggiunge che l'ormai ex tronista stesse contemporaneamente portando avanti una frequentazione parallela - anche se virtuale - con Alessandra Somensi, ex corteggiatrice nonché scelta di Luca Daffrè. Michele è stato di fatto cacciato da Uomini e Donne, e in seguito ha ammesso le proprie responsabilità.

Intanto, le sue ex corteggiatrici hanno commentato la vicenda sui social. "Oggi si chiude un cerchio, un percorso inaspettato che ho vissuto intensamente con un'unica certezza, quella di non essermi mai snaturata - ha esordito Veronica -. [...] Io sono stata tradita, presa in giro, usata e manipolata da una persona che aveva una bella faccia ma un'anima sporca e sleale. E' rassicurante, però, sapere che nel tempo resta sempre e comunque il ricordo di chi sa volare bene davvero. Nella mia vita non c'è e non ci sarà mai spazio per la menzogna e la cattiveria. La mia vera fortuna è quindi quella di aver avuto la possibilità in questi mesi di incontrare persone meravigliose che mi hanno lasciato qualcosa, ognuna di loro. Le porto nel cuore e gli sarò sempre grata. Al resto se vorrà ci penserà il karma!".

Amal, invece, ha pubblicato un video su TikTok nel quale ha tirato una bordata a Michele. L'ex corteggiatrice, infatti, ha inserito nel filmato un audio di Fabrizio Corona che, parlando di Fedez in un'intervista, aveva detto: "Esclusiva Gurulandia, esclusiva Gurulandia, Federico oltre ad essersi fatto circa trenta, quaranta, cinquanta, settanta ragazze, ha una relazione da cinque anni".