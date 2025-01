Uno dei principali sponsor del Grande Fratello si sarebbe ritirato. Negli ultimi giorni, uno dei più importanti marchi che negli ultimi anni si è legato al reality show condotto da Alfonso Signorini, non compare più tra i prodotti utilizzati dagli inquilini all’interno della Casa. In molti ritengono che la decisione sia scaturita dall’eliminazione di Helena Prestes che, per le tante dinamiche all’interno delle quali si è inserita, avrebbe di fatto allontanato gli sponsor. In realtà le cose non starebbero così. Ma procediamo con ordine

Santero non è più uno sponsor del Grande Fratello, nonostante da anni sia uno dei prodotti più frequentemente consumati dai concorrenti. Su X, in molti stanno collegando l’addio dello sponsor all’eliminazione di Helena Prestes. I fan di quest’ultima, infatti, stanno portando avanti una vera e propria crociata, e stanno contattando tutti gli sponsor del programma affinché si ritirino.

L’azienda ha però specificato: “Ci teniamo a informare gli utenti che hanno commentato che abbiamo deciso di interrompere anticipatamente la nostra presenza come sponsor nella casa del Grande Fratello. Ringraziamo per le segnalazioni ricevute, che ci hanno portato a fare scelte più in linea con la nostra identità. La nostra presenza non è più visibile da ormai due puntate”.

La decisione di Santero, dunque, non sarebbe legata ad Helena Prestes e alla sua eliminazione: “Ci teniamo però a ribadire che la decisione di non prolungare la nostra collaborazione non è legata né a un concorrente in particolare né alle scelte della produzione del programma. Si tratta esclusivamente di una nostra valutazione interna, guidata dalla volontà di concentrarci su priorità di comunicazione più in linea con valori che rappresentano il nostro brand”.