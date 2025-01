Stando ad un’indiscrezione lanciata da All Music Italia, nella serata del Festival di Sanremo dedicata alle Cover, Fedez dovrebbe duettere con i FuckYourClique, una band nata nel 2018 conosciuta per il suo stile fuori dagli scemi. Tuttavia, stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia, il rapper originario di Rozzano potrebbe invece dividere il palco dell’Ariston con Marco Masini, attualmente impegnato nel programma Ora o Mai Più nelle vesti di tutor.

“Mentre l’Italia si prepara al Festival, arriva un’indiscrezione che ha dell’incredibile – ha scritto Parpiglia nella sua newsletter -. Fedez avrebbe scelto di duettare con Marco Masini cantando Bella Stro**a. Sì, avete letto bene. […] Ma attenzione: se questa notizia dovesse essere smentita, sarà solo perché abbiamo svelato in anticipo questo discusso progetto musicale”.

Fedez, le sue parole dopo Sarà Sanremo

“Sto bene ragazzi, non ho emorragie interne da un bel po’ e sto festeggiando il mio quinto mese senza emorragie. Sì ho letto tutto. Una spiegazione? Ero tranquillo e rilassato. Infatti non è successo niente. Non so bene perché tutti hanno interpretato quella cosa come se fossi triste. O meglio, avevo avuto delle cose mie relazionali private, fuori dalla musica, ero un po’ giù, ma ero tranquillo. Non so perché sembrasse così. Cosa mi aspetto da Sanremo? Vorrei cantare bene, la canzone è bella, ma è difficile da cantare. Sto bene ragazzi, la mia vita ultimamente è fatta da alti e bassi, ma bisogna andare avanti. E non ero sotto psicofarmaci. Non prendo benzodiazepine, ho smesso con gli psicofarmaci e con le cose che mi avvelenavano, parlo per me. Con gli psicofarmaci ho chiuso, non mi hanno dato nulla di buono e ho chiuso con quelli”.