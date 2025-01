Abbiamo conosciuto Hande Erçel, entrata nelle nostre vite con la serie TV Love is in the air e diventata negli anni la preferita del mondo delle riviste per le sue doti di attrice, per la sua vita privata e per il suo lavoro di influencer, che condivide insieme alla sorella maggiore Gamze Erçel. Quest’ultima, non solo ha posato con la star di Gossip Girl all'evento a cui ha partecipato, ma è diventata promoter, insieme alla sorella Hande, del famoso marchio di Kelly Rutherford.

Gamze Ercel, che ha attirato molta attenzione con i suoi post insieme alla sua dolce figlia e il romantico marito, è diventata uno dei volti più familiari sui social media.

Infatti, ha iniziato a lavorare con molti marchi grazie a questa popolarità.

Gamze Ercel, come dicevamo, è andata all'estero per un evento di una famosa marca di cosmetici ed ha posato con una delle indimenticabili star della leggendaria serie Gossip Girl, Kelly Rutherford, ovvero la Lilly van der Woodsen.

Le due sorelle, che sono state fianco a fianco in ogni passo che hanno fatto e non hanno mai smesso di sostenersi a vicenda, sono diventate tra i nomi preferiti sui social. Gamze Ercel ha sposato Caner Yildirim nel 2019 e dal loro matrimonio è nata la loro dolce figlia Mavi.

Gamze sta attualmente collaborando con molti marchi. A questo scopo, l’influencer, che viaggia di Paese in Paese e condivide ogni suo momento, pubblica una storia su Instagram scrivendo: "Fan di Gossip Girl, ho una sorpresa per voi". Oltre 4,7 milioni di follower, hanno così scoperto la sua nuova conoscenza, le attrice dell’indimenticabile serie tv Gossip Girl.