Kerem Bursin, il famoso attore turco che ha spiccato il volo negli ultimi anni dopo il suo ruolo di Serkan in Love is in the air, accanto alla bella Hande Ercel, è sempre sotto la luce dei riflettori soprattutto per le sue love story.

Come ben sappiamo, da mesi Kerem ha una relazione con Melisa Sabancı Tapan. La coppia, che non è mai stata vista insieme, è stata avvistata dai fan durante il suo viaggio romantico ad Ayvalik, diventando oggetto di discussione sui social media perché si è dimostrata molto disponibile a farsi fotografare insieme ai suoi fan..

Le foto scattate sono state condivise sulle piattaforme social (vedi foto), suscitando commenti del tipo "Sembrano molto compatibili tra loro", "Vederli insieme è fantastico”.

Le considerazioni di Kerem Bursin sull'amore

Kerem Bursin è stato recentemente ospite sul canale YouTube di Pinar Sabanci, attirando l'attenzione per quanto dichiarato. L’attore, infatti, alla domanda di Pinar se l’amore potesse essere dannoso, ha risposto: “Penso che un’emozione negativa non renda cattivo nessuno, però preferisco un amore vissuto con passione intensa, ma positiva. Non voglio mai una passione negativa. Non sono assolutamente d'accordo con pensieri del tipo «Se è geloso, mi ama»".

Poi Kerem conclude: “La gelosia è giusta ma al minimo. Essere possessivi non porta da nessuna parte, e data la mia esperienza lo stare sempre insieme 24 ore su 24 non impedisce litigate, tradimenti o controllo. Essere liberi e lasciare liberi è questo il vero amore”.