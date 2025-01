Alessandro Basciano è tornato a parlare della vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto, ovvero quella relativa alla denuncia per stalking fatta nei suoi confronti da parte della sua ex compagna, nonché madre di sua figlia, Sophie Codegoni. Lo ha fatto nel podcast di Fabrizio Corona, Corona On Air, svelando alcuni retroscena inediti. Il deejay ligure rischia di ritornare in carcere. Il 21 gennaio, infatti, il Tribunale del riesame dovrà esprimersi al riguardo (all’ex gieffino potrebbero anche dare la misura degli arresti domiciliari).

“Il 21 ci sarà il Riesame, noi abbiamo lette le carte dalle quali si evince che il 70-80% di quello che è stato dichiarato da lei, questi 15 punti ben precisi, non sono altro che dichiarazioni sue, quindi non presenti nelle chat, e abbiamo questo 20% di fatti realmente accaduti, ma naturalmente modificati. Perché lei si è opposta alla mia scarcerazione e mi rivuole in carcere? Perché si è esposta troppo, e naturalmente adesso deve mantenere il punto”.

E ancora: “Sua madre, tramite alcune persone – non è nuova a queste cose – si era informata per potermi fare ammazzare di botte. Io non ho mai picchiato Sophie, non sono mai stato pericoloso per lei, e lei lo sa benissimo. Quanto volte ho visto la bambina da quando sono uscito da San Vittore? Due volte. Ma non solo. Nell’ultimo periodo c’è stata una soffiata da parte di una mamma che porta sua figlia alla stessa scuola di Céline Blue, e si diceva che nell’ultimo periodo la mia ex compagna non portava più la bambina a scuola, perché era fuori, ma non per lavoro, come nell’ultimo weekend di Madonna di Campiglio”.

Poi Basciano ha aggiunto: “Io sono sempre stato innamorato di Sophie, ma oggi ne va della mia reputazione… Mi hanno cancellato otto date perché dicono che sono un violento, ma il giudice dice che non si tratta di violenza né su uomini né su donne, ma si tratta di un qualcosa di esclusivamente inerente ad una relazione di coppia”.

Fabrizio Corona ha poi rivelato che quando Sophie Codegoni era entrata a far parte dell’agenzia di Francesco Facchinetti, lei avrebbe tradito Alessandro Basciano proprio con l'ex agente. Il deejay ha detto di essere in possesso delle prove.

Poi, Corona ha chiesto a Basciano di descrivere le persone che apparivano in foto: “Sophie Codegoni? Arrivista. Valeria Pasciuti (la madre di Sophie, ndr)? Delinquente. La nonna? Brava persona. Facchinetti? Ti do tre aggettivi: inc****abile, riluttante, viscido”.

Basciano ha concluso: “Sicuramente lotterò fino a distruggere giuridicamente Sophie, quindi andrò contro quello che è stato il mio grande amore che ad oggi non è più”.