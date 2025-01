Chiara Ferragni ha fatto chiarezza circa il destino di Villa Matilda, la residenza acquistata dai Ferragnez poco prima della separazione. Rispondendo ad un utente su Instagram, che le ha chiesto che fine avesse fatto “la bella casa che avevi sul lago di Como?”, l’imprenditrice digitale ha precisato: “Era la casa del mio ex marito e la sta vendendo”.

Ad acquistare l’immobile, quindi, è stato solo Fedez, e da giugno 2024 l’ha rimessa sul mercato sperando di riuscire a venderla. Villa Matilda (si chiamava così in onore a Matilda, il bulldog francese di Chiara Ferragni morto alcuni anni fa) è di 350 mq ed è composta da 7 locali, 3 bagni e 4 posti auto. E’ stata progettata dagli architetti Filippo Fiora (grande amico della Ferragni) e Federico Sigali, ed è caratterizzata da uno stile classico.

Della messa in vendita ne aveva parlato anche Selvaggia Lucarelli: “Finisce anche il sogno della grande casa di Como acquistata neppure un anno fa dai Ferragnez. (pare da Fedez). Villa Matilda è in vendita. La villa è accessibile dal lago (e con non poche difficoltà da terra, cosa che la rende scomoda”.

Chiara Ferragni ha di fatto confermato le parole di Annamarria Berrinzaghi detta Tatiana, la mamma di Fedez, che circa un mese fa ha smentito un giornale che parlava di villa acquistata da un inglese per la cifra “monstre” di 10 milioni di euro. “Quando imparerete a verificare le notizie prima di scriverle sui giornali? Verificare le fonti penso sia il minimo. Buon anno!”, ha scritto la donna.