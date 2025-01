Inaspettata svolta nella Casa del Grande Fratello, che ha mandato su tutte le furie ben due fandom: gli Zelena e gli Helevier. Intorno alle 4 del mattino, Zeudi Di Palma e Javier Martinez si sono avvinghiati a letto, e ovviamente quanto accaduto non è passato inosservato.

Tra un grattino e una carezza, il pallavolista argentino ha sussurrato: “Che strano, ca**o. Zeudi ma che cosa mi sta succedendo? Non riesco a scattarmi, non mi va”. L’ex Miss Italia ha risposto: “E menomale. Che buono il tuo profumo”. Subito dopo, Zeudi ha aggiunto: “Mi sento una briciola tra le tue braccia, tra le tue mani. Sai come si dice a Napoli? Sto letto tiene ‘o zucchero. Perché è piacevole stare qua”.

La reazione degli utenti alla notte "bollete" tra Zeudi e Javier

Com’era lecito aspettarsi, la notte “bollente” tra Zeudi e Javier ha scatenato un terremoto sui social, e a questo punto non è improbabile che possa formarsi un nuovo “triangolo”. I colleghi di Biccy hanno raccolto il “sentiment” social. Ecco di seguito alcuni commenti su quanto accaduto tra i due gieffini.

“Raga noi continuiamo a votare per Hele. Lei merita di rientrare per il suo percorso personale e la persona meravigliosa che è. Zeudi la pagherà cara al televoto e idem Javier”. “Helena con Iago deve far rosicare questi due str**zi e non poco! Qua inizia la dinamica Zeudi e Javier con Helena gelosa, vedrete”. “Io da Helevier mi sento delusissima e tradita, ma che schifo abbiamo visto stanotte?! Sono ancora scioccata”. “Zeudi ma ci prendi per i fondelli? Abbiamo smosso mezzo mondo per far rientrare Helena pure per te e fai ste robe? A sto punto Helena vola sola che sei la meglio lì dentro”. “Non guarderò più il Grande Fratello, ho la nausea da Zeudi e Javier! Schifo, aveva ragione Helena a non fidarsi”. “Mi viene da piangere che schifezza, sanno anche che Helena sta per tornare e fanno questo”. “Zeudi sta giocando con fuoco. Direi piuttosto folle se fosse tutto un gioco con Javier per fare uno scherzo ad Hele. Ci sono in ballo sentimenti e molto altro”. “Non c’è giustificazione a sta roba raga dai. Io capisco che sei affettuosa e che lui fa un po’ la salma con tutte ma comunque non sono buoni motivi, in più zero rispetto per Helena”.