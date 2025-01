La vicenda relativa a Saro Mattia Taranto, meglio conosciuto come il “guru della moda”, e Lorenzo Spolverato è in qualche modo legata anche a Jenny Urtis, che ha rilasciato un’intervista a Grazia Sambruna per MowMag, ed ha fatto rivelazioni importanti sul modello milanese e sulle voci che circolano sul suo conto.

“Se conosco Lorenzo? No, non di persona. però posso riferire certe cose che ho saputo, anche perché ambasciatrice non porta pena, giusto? So quello che si sussurra qui a Milano certe cose che si mormorano. Che cosa si dice? Che questo guru della moda c’è, esiste ed è uno che collabora per un noto marchio del fashion italiano, un brand grande, A.M. E se fosse vero, posso dire che io ho fatto anche di meglio. Se queste voci sono vere o false? Non saprei, però so che sono rumor molto insistenti. Lorenzo non mi sembra gay, però è chiaro che ha molte ambizioni, anche nel campo della moda. Può essere che sia uscito qualche volta con questo guru a cena fuori.

Ho visto la scena della madre di Shaila che dice che Lorenzo è gay. Onestamente non mi è piaciuta. Penso che sia stato uno scivolone orrendo. Una mamma non dovrebbe mettere bocca sulle vicende sentimentali di una figlia. Questa cosa mi tocca da vicino. I genitori del mio ex non mi hanno mai accettata perché sono una donna transa. Alla fine i loro pensieri e pressioni hanno portato alla fine della nostra relazione d’amore. Forse è per questo che quella situazione al Grande Fratello mi ha turbata”.

Jenny Urtis al "guru della moda": "Ti credo"

Saro Mattia Taranto è entrato nella Casa del Grande Fratello per un confronto con Lorenzo Spolverato, il quale ha però negato di averlo baciato. Dopo questo faccia a faccia, Jenny Urtis aveva scritto: “Che figuraccia questo guru”. Lo scorso lunedì, però, Saro e Urtis si sono incontrati e hanno chiarito, e sembra addirittura che il “guru” abbia mostrato al chirurgo dei vip alcune chat misteriose.

“Volevo dirvi una cosa, prima di tutto ho fatto pace con una persona. Perché avevo detto una cosa non carina, cioè che non aveva fatto una bella figura, ma adesso ho fatto pace con il guru della moda, che è qui con me. Amore diciamo che mi hai fatto vedere le chat. Se adesso che ho visto tutto ti credo? Sì ti credo”.