Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, a seguito del ripescaggio di quattro ex concorrenti, ci sono state anche le nomination. A finire al televoto sono stati sei inquilini: Amanda Lecciso, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefania Orlando. Il pubblico sarà chiamato a decidere chi vuole salvare e non ad eleggere il preferito.

Chi rischia di abbandonare la Casa? Stando ai sondaggi di ForumFree, il più votato è Iago Garcia con il 29,82% delle preferenze, seguito da Lorenzo Spolverato (15,95%), Stefania Orlando (15,40%), Amanda Lecciso (13,45%), Shaila Gatta (13,31%) e Luca Calvani (12,07%).

Grande Fratello, l'andamento delle Nomination

“Comincia Pamela, la quale indica Amanda, la Lecciso invece, nomina Shaila, di cui non apprezza le accuse di falso quieto vivere. – si legge sul sito ufficiale del Grande Fratello – Si passa a Zeudi che, per via della lontananza dovuta al Tugurio, decide di nominare Eva, donna con cui non ha legato.

Shaila fa il nome di Stefania, che trova molto finta. Continua Eva, la quale alza la carta di Chiara, rea di illudere i ragazzi della Casa. La Nomination di Jessica è Amanda e specifica che farà il nome della donna tutte le volte che non potrà votare Luca.

Chiara nomina Stefania perché si è avvicinata a lei solamente per chiederle dei suoi affari romantici, così come Ilaria, la quale ci è rimasta male per essere stata definita dalla conduttrice una suddita di Shaila. Stefania si schiera contro Shaila che definisce ironicamente “Miss simpatia”. Helena alza la carta di Ilaria, conclude Mariavittoria con una Nomination ad Amanda.

Iago e pesca un piramidale nero. Senza troppe sorprese, fa il nome di Lorenzo. Proseguono Giglio e Tommaso, i quali non hanno apprezzato il comportamento di Luca durante la litigata con Lorenzo. Dal Confessionale, Maxime nomina Iago, essendo il concorrente che conosce meno. Lo stesso fa Alfonso, ma dal salone.

Luca indica Lorenzo, il quale ricambia la Nomination. Anche Emanuele e Javier votano Lorenzo, il primo per come ha gestito il conflitto con Luca, il secondo perché proprio non riesce ad andarci d’accordo. Chiude Bernardo, che si unisce al coro contro Lorenzo: sebbene gli voglia bene, trova il giovane troppo arrogante”.