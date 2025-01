Mirko Brunetti ha voltato definitivamente pagina dopo la fine della storia d’amore con Perla Vatiero. La nuova fidanzata dell’ex concorrente del Grande Fratello si chiama Silvia Ghio, e la sua identità è stata svelata grazie ad un video diffuso sui social (ripreso da una telecamera di videosorveglianza), in cui si vede l’imprenditore rietino comprare un mazzo di rose per la sua nuova fiamma. Nel 2024, Silvia Ghio ha partecipato a Miss Italia, è di Novi Ligure e come riporta IsaeChia.it “sogna di diventare attrice e stando al gossip avrebbe conosciuto Mirko nella scuola di recitazione che i due frequentano a Roma”.

La reazione di Perla Vatiero

Ovviamente, il video è diventato virale e Perla Vatiero in risposta ha pubblicato su Instagram un reel motivazionale. Nel video si sente dire: “La vita è fatta sicuramente di condivisione, di amore, ma di base è un atto solitario. Perciò devi essere tu pronto, in quel determinato momento, a prendere la decisione migliore per te, in base alle circostanze. Ad oggi vedo un sacco di miei coetanei disposti ad abbassare i loro standard pur di impiegare continuamente il loro tempo. Forse per paura di stare davvero da soli con sé stessi. Perché quando si sta da soli con sé stessi, ci si mette faccia a faccia con le proprie paure, i dubbi, le perplessità. Dall’altra parte, però, si scoprono anche le proprie ambizioni, i propri obiettivi e le proprie aspirazioni. Quando riesci a stare da solo con te stesso e a trovare le tue risposte, le tue soluzioni, allora inizi a crescere e a migliorare, soprattutto quando inizi a porti le giuste domande”.