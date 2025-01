Che le mura della Casa del Grande Fratello “contenessero” dei segreti non è di certo un mistero, ma uno degli inquilini si è fatto cogliere con le “mani nella marmellata”, e la sua bugia è stata smascherata. Durante una lite con Luca Calvani, Lorenzo Spolverato ha tirato in ballo il “Pizzino gate” (la vicenda relativa al biglietto che l’attore toscano ha ricevuto da Enzo Paolo Turchi): “Non pensare agli altri, pensa a te stesso che sei stato scorretto e ti fai arrivare i bigliettini. Ti hanno beccato! Io invece ho la coscienza pulita”. Ed invece, la coscienza pulita il modello milanese non l’aveva affatto, perché Calvani ha rivelato che Lorenzo ha usato un cellulare e ha consultato i social durante la sua trasferta spagnola al Gran Hermano, e Spolverato non ha potuto fare altro che ammetterlo.

Lorenzo Spolverato aveva mentito ad Helena Prestes

Tuttavia, lo scorso novembre, dopo pochi giorni dopo il suo rientro in Italia, Lorenzo era stato messo all’angolo da Helena Prestes: “Tu hai visto il cellulare? Dimmi la verità. Non sei andato in bagno in aereo? E non hai mai toccato un telefono? Sei andato in bagno in aeroporto? Non hai chiesto il telefono di nessuno? Non lo so, magari per vedere qualcosa su voi. Forse per capire cosa pensa la gente o sapere delle cose. Anche perché tu sei il primo che ha detto che qui sta giocando. Mi hai detto che vuoi arrivare in finale e che ci tieni tantissimo a questo percorso che per te è anche lavoro”. In quella circostanza, Lorenzo aveva negato tutto: “No, te lo giuro, non si può, niente. Ma no cosa dici?! Non ho mai visto il mio telefono. Te lo giuro no, nessun telefono. Il mio poi no, zero. Ma cosa potevo fare con un telefono? Cosa potevo fare?”.

Alla fine, a distanza oltre due mesi, i nodi sono comunque venuti al pettine.