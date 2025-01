Questa sera andrà in onda su Canale 5 la venticinquesima puntata stagionale del Grande Fratello. Cresce l’attesa dei telespettatori, che nel corso del nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini scopriranno chi tra Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Eva Grimaldi, Federica Petagna e Michael Castorino (clicca QUI per il risultato dei sondaggi) rientrerà ufficialmente in gara (saranno quattro gli ex concorrenti che torneranno nella Casa).

Grande Fratello, le anticipazioni della 25esima puntata

Nella puntata di questa sera sono in arrivo anche dei provvedimenti disciplinari. Nella puntata del 20 gennaio, dopo essere stato messo alle strette da Alfonso Signorini, Enzo Paolo Turchi ha ammesso di aver introdotto nella Casa del Grande Fratello un biglietto il cui destinatario era Luca Calvani, nel quale gli aveva scritto di evitare di dormire nello stesso letto di Jessica Morlacchi. Il conduttore aveva annunciato che questa violazione del regolamento comporterà delle conseguenze per l’attore toscano, che probabilmente finirà d’ufficio in nomination. Tuttavia, Calvani non potrebbe essere il solo ad essere oggetto di un provvedimento disciplinare. Nella puntata di questa sera, infatti, potrebbero arrivare delle sanzioni anche per altri due concorrenti.

Ieri sera, dopo essere stato provocato, Luca Calvani è sbottato ed ha rivelato che Lorenzo Spolverato avrebbe usato il cellulare (e guardato i social) durante la sua trasferta al Gran Hermano. Il modello milanese ha ammesso di aver controllato il profilo Instagram di Tommaso Franchi e di aver anche riportato alcuni dati all’idraulico toscano. E tra i possibili provvedimenti ce ne potrebbe essere uno anche per il fidanzato di Mariavittoria Minghetti. In queste ore, sui social moltissimi utenti stanno ricordando che lo scorso novembre, dopo essere tornato dalla Spagna, Tommaso ha riportato informazioni dall’esterno (l’elezione di Donald Trump, la conduzione di Diletta Leotta a La Talpa e altre informazioni relative alle dinamiche della Casa).

Questa sera, come annunciato da Federica Panicucci a Pomeriggio 5, Gessica Notaro, grande amica di Javier Martinez, entrerà nella Casa, “perché ha delle cose molto interessanti da dire” proprio al pallavolista argentino.