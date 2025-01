Il contenuto dell’intervista congiunta che Jessica Morlacchi e Helena Prestes hanno rilasciato al settimanale Chi ha senza dubbio spiazzato il pubblico del Grande Fratello. Non è di certo un mistero, infatti, che tra la cantante e la modella brasiliana non corra buon sangue, tutt’altro. Durante la loro permanenza nella Casa più spiata d’Italia si sono rese protagonista di diverse litigate, l’ultima delle quali è culminata con il famoso lancio del bollitore.

Entrambe eliminate, anche se in realtà la Morlacchi ha deciso di ritirarsi, Jessica e Helena adesso si trovano in tugurio in attesa dell’esito del televoto che potrebbe decretare ufficialmente il loro rientro in gioco (clicca QUI per il risultato dei sondaggi). Le due gieffine sembrano andare d’amore e d’accordo quando fino a pochi giorni fa non hanno fatto altro che litigare e “scannarsi” a vicenda. Ma a cos’è dovuto questo repentino cambio di rotta da parte della Morlacchi e della Prestes? Stando a due diverse segnalazioni, arrivate rispettivamente a Deianira Marzano e Amedeo Venza, una volta fuori dalla Casa, ci sarebbe stata una sorta di trattativa tra Jessica e l’agenzia che cura gli interessi di Helena.

Jessica Morlacchi e Helena Prestes, le parole al settimanale Chi

"Quando ci guardiamo si calmano le acque, ci vogliamo bene. E' un cucciolo di donna e siamo noi ad avere fragilità. Veniamo viste come iene, ma siamo fragili". La Prestes, invece, ha ribadito che avrebbe voluto lanciarle solo dell'acqua "come si vede nei film, quando una donna lancia un bicchiere di vino a che le dice una cosa spiacevole". Poi, Helena ha spiegato che, secondo lei, i motivi dei dissapori con la Morlacchi erano legati all'infatuazione di quest'ultima per Luca Calvani: "Lei ha visto una cosa tra me e Luca che non è mai esistita. Lui è stato carino, lei magari ha frainteso. Ma è sicuro che Luca si sia avvicinato prima a Jessica che ame. Con il tempo mi sono trovata bene con lui, un bene dell'anima, e a lei non è piaciuto perché vuole le persone tutte per sé. Ha giocato con la gelosia, ma nasce da un errore perché lui è fidanzato e lei si è spinta oltre. Mi ha messo in mezzo in un gioco immaturo".

"I miei scontri con Helena a causa di Luca sono durati due settimane - ha invece detto Jessica -. Poi abbiamo litigato perché si è creato questo clima per cui lei ce l'aveva con me, e io rispondevo ad ogni sua provocazione. Eravamo entrate in un circolo vizioso, le provocazioni nascevano da altre cose [...] Sotto le coperte? Succede di tutto, anche di trovarsi in situazioni imbarazzanti. Diciamo che Luca, quella famosa sera sotto le coperte, si era preso cura di sé, ha avuto un momento di relax solitario. Solo che io ero accanto a lui e ho sentito tutto. Il giorno dopo ha avuto la bella idea di cacciarmi dal suo letto. Ma come - ho pensato - tu non ti devi permettere, sono io che avrei dovuto cacciarlo".