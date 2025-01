Nella puntata del 20 gennaio, dopo essere stato messo alle strette da Alfonso Signorini, Enzo Paolo Turchi ha ammesso di aver introdotto nella Casa del Grande Fratello un biglietto il cui destinatario era Luca Calvani, nel quale gli aveva scritto di evitare di dormire nello stesso letto di Jessica Morlacchi. Il conduttore aveva annunciato che questa violazione del regolamento comporterà delle conseguenze per l’attore toscano, che probabilmente finirà d’ufficio in nomination. Tuttavia, Calvani non potrebbe essere il solo ad essere oggetto di un provvedimento disciplinare. Nella puntata di questa sera, infatti, potrebbero arrivare delle sanzioni anche per altri due concorrenti.

Ieri sera, dopo essere stato provocato, Luca Calvani è sbottato ed ha rivelato che Lorenzo Spolverato avrebbe usato il cellulare (e guardato i social) durante la sua trasferta al Gran Hermano. Il modello milanese ha ammesso di aver controllato il profilo Instagram di Tommaso Franchi e di aver anche riportato alcuni dati all’idraulico toscano. E tra i possibili provvedimenti ce ne potrebbe essere uno anche per il fidanzato di Mariavittoria Minghetti. In queste ore, sui social moltissimi utenti stanno ricordando che lo scorso novembre, dopo essere tornato dalla Spagna, Tommaso ha riportato informazioni dall’esterno (l’elezione di Donald Trump, la conduzione di Diletta Leotta a La Talpa e altre informazioni relative alle dinamiche della Casa).

“Amanda rischia di uscire, capiscimi, però non farmi parlare più. Poi Iago è stato eliminato perché si era messo contro Shaila e Lorenzo. I possibili vincitori? A oggi Lorenzo e Javier. Tu sei stata salvata, ma ci sono delle cose che non sai, pensa ai fan di Jessica, che è tua amica. Magari ti coprono loro le spalle, pensaci”.

A confermare che Tommaso sia riuscito ad ottenere alcune informazioni durante la sua trasferta spagnola, ci ha pensato la stessa Mariavittoria, che parlando con Calvani aveva detto: “Ma tu hai sentito, hai capito la cosa di Tommy? Ha visto tutto, ma tutto, anche quando…”.