Inaspettata svolta nella Casa del Grande Fratello, che ha mandato su tutte le furie ben due fandom: gli Zelena e gli Helevier. Intorno alle 4 del mattino, Zeudi Di Palma e Javier Martinez si sono avvinghiati a letto, e ovviamente quanto accaduto non è passato inosservato.

Tra un grattino e una carezza, il pallavolista argentino ha sussurrato: “Che strano, ca**o. Zeudi ma che cosa mi sta succedendo? Non riesco a scattarmi, non mi va”. L’ex Miss Italia ha risposto: “E menomale. Che buono il tuo profumo”. Subito dopo, Zeudi ha aggiunto: “Mi sento una briciola tra le tue braccia, tra le tue mani. Sai come si dice a Napoli? Sto letto tiene ‘o zucchero. Perché è piacevole stare qua”.

Cosa c'è dietro l'avvicinamento tra Javier e Zeudi

Agest Beast, account sempre beninformato su quanto accade dietro le quinte del reality show condotto da Alfonso Signorini, lo scorso 13 gennaio aveva già anticipati che gli autori avrebbero innescato una dinamica con protagonisti Javier Martinez e Zeudi Di Palma.

“I confessionali approfondiranno le percezioni reciproche tra Zeudi e Javier, aggiungendo sfumature emotive alla narrazione e stimolando ulteriormente l'attenzione del pubblico Javier al centro delle dinamiche La produzione ha deciso di adottare una strategia narrativa che pone Javier in una posizione ambigua rispetto a Zeudi ed Helena, accendendo l'interesse del pubblico. Durante i confessionali, Javier sarà spinto a parlare di Zeudi con termini ambivalenti, alimentando l'idea di un possibile triangolo L'obiettivo è incrementare la visibilità di Zeudi, posizionandola come figura centrale nelle dinamiche del gioco”.