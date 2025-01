Helena Prestes e Jessica Morlacchi, prima di rientrare nella Casa del Grande Fratello (attualmente si trovano in tugurio in attesa dell’esito del televoto che decreterà il ritorno in gara di quattro ex concorrenti), hanno rilasciato – insieme – una lunga intervista al settimanale Chi, nella quale hanno parlato della loro rivalità, della vicenda legata al bollitore e di alcune dinamiche relative alla Casa più spiata d’Italia.

“Mi voleva prendere con il bollitore? Secondo me ovvio che mi voleva prendere, ma si sarebbe pentita – ha detto Jessica -. Perché, quando ci guardiamo e si calmano le acque, ci vogliamo bene. È un cucciolo di donna e siamo noi ad avere fragilità. Veniamo viste come due iene, ma siamo fragili”.

“Tutto è iniziato perché non ho dato il pane a Jessica, ma ho rimesso il piatto sul tavolo, a disposizione di tutti – le parole di Helena -. Non parlavo con lei da qualche giorno, non volevo vederla e, quando mi ha chiesto il pane, ho fatto finta di niente, la volevo ignorare. È stata una cosa di pancia, mi è scattato qualcosa, era come dire: “Non voglio avere a che fare con te”. Non sono incoerente, mi nomini per cavolate, mi metti in una posizione non vera, devo proteggermi. “Mi passi il pane?”, “No, non ti passo niente”. Ero arrabbiata e ho detto: “Rimetto il pane dove era”. Poi lei mi ha detto: “Sei scema, sei imbecille”, e allora mi sono alzata. Mi avevano suggerito, quando stavo per scoppiare, di andare in confessionale, ma volevo rispondere, non volevo rifugiarmi dalla “mamma” e sentirmi dire che ero aiutata dal gioco, ho voluto affrontare la cosa. Non potevo scontrarmi fisicamente, non potevo usare le parole, volevo lanciarle addosso dell’acqua come si vede nei film, quando una donna lancia un bicchiere di vino a chi le dice una cosa spiacevole. Ho cercato un recipiente, c’era il bollitore, l’ho svuotato, l’ho riempito dal rubinetto e ho provato a lanciare l’acqua. Quando gli altri hanno cercato di fermarmi, mi sono sentita ancora più impotente e ho lanciato il bollitore per terra”.

Helena Prestes ha anche parlato del suo rapporto con Lorenzo Spolverato. La modella brasiliana aveva confessato di avergli scritto prima di entrare nella Casa del Grande Fratello, e nell’intervista a Chi Magazine è tornata sulla questione.

“Forse non dovrei dirlo, ma io e lui ci eravamo già scritti prima di entrare nella Casa. Ci eravamo conosciuti per caso sui social, poi un giorno mi ha detto che avrebbe fatto anche lui il Gf e allora gli ho detto che sarebbe stato bello se avessimo portato un po’ di allegria nella Casa. Gli ho detto: ‘Facciamo questo, poi il resto verrà. Ma non ci abbandoniamo, non ti mollerò mai se mi nomini perché so come funziona il Grande fratello, io vedrò il tuo lato migliore’. Una volta nella Casa, lui si è infatuato, perché lo ha ammesso, e anche io. Poi è andato a Madrid e ho sentito da lui cose cattive. Mi ha preso in giro e ha scelto Shaila. Io non ho paura di amare, non ho paura se guardo negli occhi una persona e abbiamo delle cose in comune. Rischio, e non guardo chi sei, da dove vieni, quanti soldi hai”.