Maria De Filippi ha scelto proporre il trono a Gianmarco Steri, una scelta che ha pagato. A pochi giorni dall’annuncio, circa ottomila ragazze hanno contattato la redazione di Uomini e Donne chiedendo di poter corteggiare il barbiere romano. Nell’ultima registrazione del dating show di Canale 5, cento corteggiatrici sono arrivate in studio per conoscere il nuovo tronista, e sono state sistemate alle spalle della conduttrice perché non c’erano abbastanza sedie per tutte. Nel frattempo, Gianmarco si è raccontato al settimanale Chi, ed ha parlato della scelta di Martina De Ioannon che ha preferito Ciro Solimeno a lui.

“Cosa penso del fatto che ho mandato in tilt le richieste di Uomini e donne? Giuro, è stata una cosa inaspettata. Mi fa tantissimo piacere, ma non so il motivo per cui queste ragazze siano impazzite per me, probabilmente è perché sono risultato una persona semplice.

Se ci sono rimasto male quando ho saputo di non essere la scelta di Martina? All’inizio, nel percorso che abbiamo fatto da settembre, non mi portava in esterna e pensavo di non piacerle, poi ho iniziato a capire che c’era qualcosa. Lei, invece, mi piaceva dal principio, speravo che come tronista ci fosse ‘la ragazza di Temptation Island’. E casualità c’era proprio lei. Alla fine ero quasi convinto che scegliesse me, la percepivo diversa nei modi… È stata una conoscenza bellissima, non rimpiango nulla. Però non era un fidanzamento, fuori dalle telecamere non l’ho mai conosciuta, quindi non posso dire di esserci stato male, deluso sì.

La mia ragazza ideale? Potrei dire che mi piacciono le more, e poi prendere una sbandata per una bionda, come è successo in passato. Sarei bugiardo a dire che non conta l’aspetto fisico, però non ho un canone estetico preciso. Deve essere bella, ma anche avere una bella testa”.

Uomini e Donne, ancitipazioni sul trono di Gianmarco

“In studio cento corteggiatrici per lui. Hanno dovuto occupare la parte del pubblico dietro Maria perché sennò non entravano tutte le sedie (un po’ com’’era il pubblico anni fa prima della formula mista). Ha iniziato a conoscerle facendo qualche ballo e parlando con qualcuna di loro – si legge nelle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni –. Ovviamente, ne ha eliminate parecchie perché dovrà fare una selezione. Di tutte le corteggiatrici lui ne ha tenute una decina; non c’era nessuna di già conosciuta. Durante i balli c’è stato un vero e proprio caos perché tante ragazze andavano vicino a lui per parlargli. In studio c’era un suo amico ospite. Per il tronista in tutto hanno chiamato oltre 8.000 ragazze”.