Durante l'ultima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 20 gennaio, Helena Prestes e Jessica Morlacchi sono rientrate nella Casa del Grande Fratello. Al momento, le due gieffine, insieme a Eva Grimaldi, Federica Petagna, Iago Garcia e Michael Castorino, si trovano in tugurio in attesa dell'esito del televoto che decreterà il rientro in gioco di quattro ex concorrenti.

Prima di rientrare nella Casa, Jessica e Helena hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi (clicca QUI per leggerla), durante la quale la modella brasiliana ha parlato di diverse questioni, anche di quella relativa alla fine della sua ultima relazione con Carlo Motta.

La fine della relazione con Carlo Motta

“Sono stata abbandonata da una persona che mi aveva proposto un progetto di vita insieme, con figli e famiglia. Mi ero appena trasferita a casa sua, dopo un anno insieme, ed è finita. Ho sofferto l’abbandono e questo mi ha toccato, ho vissuto l’abbandono dei miei parenti e questo è stato un nuovo dolore. Sono entrata al Grande fratello che avevo perso l’autostima, mi sono ferita da sola. Ho 35 anni, sono arrivata in Italia che ne avevo 20, ho fatto tutto da sola, sono italiana, pensavo di aver trovato la persona giusta e, invece, ho dovuto ricominciare da zero. Ero arrabbiata con me stessa. In questi giorni Carlo mi ha cercata per dirmi: ‘Sei stata brava, avresti dovuto vincere’. Ma come, dopo tutte le cose cattive che ha detto su di me?”.

Il bacio con Zeudi Di Palma

Poi, Helena ha parlato anche del bacio passionale con Zeudi Di Palma: “Quel bacio mi ha spaventata, per questo mi sono tirata indietro. Ma con Zeudi è nato un bel rapporto che va al di là della sessualità. Lei difende il mondo femminile, la nostra sensibilità, la nostra capacità di dare la vita e mi è piaciuta subito. Non ho paura di vivere l’amore, ma ero un po’ spaventata, dovevo fare le cose piano. Quando ho frenato, ho conosciuto una ragazza che voleva fare squadra con le donne. Mi spaventa il fatto che si dovesse decidere fra amicizia o attrazione. Il bacio c’è stato perché lei è abituata, io tremavo, mi sentivo osservata. Non ho mai vissuto una cosa così ma potrebbe capitare, mi ha aperto un mondo, ho capito che l’amore ha tanti colori”.