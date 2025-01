Nel corso della ventiquattresima puntata stagionale del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha svelato che l’attuale edizione del reality show “durerà ancora a lungo”. Il conduttore ha poi annunciato l’arrivo di nuovi concorrenti (tra questi ci sarebbe anche Mario Cusitore, discusso volto di Uomini e Donne) e il ripescaggio di ben sei ex concorrenti. Attualmente, non c’è una data relativa alla finalissima del GF, che lo scorso anno è terminato il 25 marzo per poi lasciare spazio a L’Isola dei Famosi. Tuttavia, gli indizi portano ad ipotizzare che il programma possa addirittura durare fino a maggio o persino giugno.

Sul web proseguono le speculazioni: di fatto, se il Grande Fratello dovesse proseguire per così tanto tempo, occuperebbe lo spazio tradizionalmente riservato a L’Isola dei Famosi. Tuttavia, gli ascolti decisamente non soddisfacenti e rumors sul possibile nuovo conduttore, l’ipotesi della cancellazione del celebrity survivor diventa sempre più concreta.

Attualmente nella Casa ci sono 17 concorrenti (Alfonso D’Apice; Amanda Lecciso; Bernardo Cherubini; Chiara Cainelli; Emanuele Fiori; Luca Giglioli; Ilaria Galassi; Javier Martinez; Lorenzo Spolverato; Luca Calvani; Mariavittoria Minghetti; Maxime Mbanda; Pamela Petrarolo; Shaila Gatta; Stefania Orlando; Tommaso Franchi e Zeudi Di Palma). A loro si aggiungeranno quattro ex concorrenti che supereranno l’attuale televoto (i papabili sono Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia e Federica Petagna), e la novità Maria Teresa Ruta, che entrerà nella puntata di domani, giovedì 23 gennaio, durante la quale i concorrenti saranno complessivamente 22, due in più rispetto a quando il Grande Fratello è iniziato.