Durante l'ultima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 20 gennaio, Helena Prestes e Jessica Morlacchi sono rientrate nella Casa del Grande Fratello. Al momento, le due gieffine, insieme a Eva Grimaldi, Federica Petagna, Iago Garcia e Michael Castorino, si trovano in tugurio in attesa dell'esito del televoto che decreterà il rientro in gioco di quattro ex concorrenti.

Se la cantante si era ritirata perché non condivideva il provvedimento disciplinare che le era stato comminato dagli autori proprio in seguito ad una lite furiosa con la modella brasiliana, quest'ultima era stata eliminata - a sorpresa - nella puntata del 13 gennaio. Prima di entrare in Tugurio, Jessica ha confessato in un'intervista rilasciata al settimanale Chi di aver perdonato Helena per il gesto del bollitore: "Quando ci guardiamo si calmano le acque, ci vogliamo bene. E' un cucciolo di donna e siamo noi ad avere fragilità. Veniamo viste come iene, ma siamo fragili". La Prestes, invece, ha ribadito che avrebbe voluto lanciarle solo dell'acqua "come si vede nei film, quando una donna lancia un bicchiere di vino a che le dice una cosa spiacevole". Poi, Helena ha spiegato che, secondo lei, i motivi dei dissapori con la Morlacchi erano legati all'infatuazione di quest'ultima per Luca Calvani: "Lei ha visto una cosa tra me e Luca che non è mai esistita. Lui è stato carino, lei magari ha frainteso. Ma è sicuro che Luca si sia avvicinato prima a Jessica che ame. Con il tempo mi sono trovata bene con lui, un bene dell'anima, e a lei non è piaciuto perché vuole le persone tutte per sé. Ha giocato con la gelosia, ma nasce da un errore perché lui è fidanzato e lei si è spinta oltre. Mi ha messo in mezzo in un gioco immaturo".

"I miei scontri con Helena a causa di Luca sono durati due settimane - ha invece detto Jessica -. Poi abbiamo litigato perché si è creato questo clima per cui lei ce l'aveva con me, e io rispondevo ad ogni sua provocazione. Eravamo entrate in un circolo vizioso, le provocazioni nascevano da altre cose [...] Sotto le coperte? Succede di tutto, anche di trovarsi in situazioni imbarazzanti. Diciamo che Luca, quella famosa sera sotto le coperte, si era preso cura di sé, ha avuto un momento di relax solitario. Solo che io ero accanto a lui e ho sentito tutto. Il giorno dopo ha avuto la bella idea di cacciarmi dal suo letto. Ma come - ho pensato - tu non ti devi permettere, sono io che avrei dovuto cacciarlo".

E ancora: "Io avevo desiderio di innamorarmi, ho sempre visto grandi storie d'amore al GF, però non ho trovato la persona. Quello con Luca come lo definire? Da parte mia c'è stato un rapporto forte, di grande complicità, che poi è andato a sfumare quando ho capito che Luca stava recitando. Ora si è avvicinato ad Amanda, che è la nuova gatta morta, è la nuova Marina La Rosa e non ha finto di imitarla".