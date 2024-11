Nel corso della puntata di ieri, martedì 12 novembre, Tommaso Franchi è tornato nella Casa del Grande Fratello dopo la trasferta spagnola al Gran Hermano, durante la quale ha messo un punto ad una possibile frequentazione con Maica Benedicto, e ha anche chiarito di non voler approfondire la conoscenza con Mariavittoria Minghetti. Tuttavia, ieri sera l’idraulico toscano ha fatto marcia indietro al riguardo.

“Tra noi due c'è una conoscenza più intima, ci stavamo conoscendo proprio quando sono volato in Spagna. A me piace mantenere più questa intimità che abbiamo e proteggerla". E quando Alfonso Signorini gli ha chiesto se sente qualcosa, lui conferma: "Io voglio provare a continuare questa conoscenza sapendo che purtroppo le telecamere, almeno nel mio caso, influiscono tanto. So che siamo al Grande Fratello, però non sempre è facile lasciarsi andare in questo contesto”.

Più che le parole contraddittorie di Tommaso su Mariavittoria, a catturare l’attenzione dei telespettatori sono state alcune rivelazioni fatte dal gieffino senese al termine della diretta che lasciano chiaramente intendere che, prima di tornare nella Casa più spiata d’Italia abbia avuto modo di dare un’occhiata ai social e di avere accesso ad alcune informazioni. Rivolgendosi a Lorenzo Spolverato, Tommaso ha rivelato: “Io devo parlare con te, io devo parlare con te. Hai presente quel gioco che facciamo tutte le sere? Per me tu sei il veggente, ok? Io sono un contadino e bisogna scoprire qualche lupacchiotto. Uno ha proprio la forma del lupo (si riferisce ad uno tra Javier Martinez e Luca Calvani, ndr)”.

In seguito, parlando con Mariavittoria, Franchi ha rivelato anche di questioni relative al palinsesto televisivo, e in particolare al fatto che il Grande Fratello andrà in onda il martedì e non il lunedì per lasciare posto alla nuova edizione de La Talpa.