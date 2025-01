Nella Casa del Grande Fratello c’è stata una svolta inaspettata. Due giorni fa, Zeudi Di Palma e Javier Martinez hanno deciso di fare uno scherzo ad Helena Prestes, facendole credere che tra di loro ci fosse qualcosa. La modella brasiliana, che al momento si trova in tugurio, è apparsa infastidita, ma il gioco si è chiuso lì. Durante la notte, però, l’ex Miss Italia e il pallavolista argentino si sono messi nello stesso letto e si sono scambiati abbracci e carezze. Dunque, quello che era nato come uno scherzo potrebbe adesso tramutarsi in un nuovo triangolo amoroso. Ieri, Javier ha parlato di quanto accaduto con Zeudi con Alfonso, Emanuele e Maxime.

Javier si espone su Zeudi: "Potrebbe nascere qualcosa"

“Se potrebbe succedere qualcosa tra me e lei? Il discorso è che se dovesse mai essere, con tutti i paletti, io so quanto Zeudi fosse presa da Helena. Da parte mia invece la situazione è diversa, tranne una cosa. Una volta Hele mi ha detto ‘sai che io ti vedo molto bene con Zeudi?’. E io le ho risposto di no e quindi lei ora potrebbe pensare che mentivo. Se domani dirò tutto a Helena? Sì certo. Però non è successo nulla di che, poi qui tutto viene gonfiato. Abbiamo parlato molto e ci siamo abbracciati. Se ci siamo abbracciati e basta perché siamo dentro al Grande Fratello? Sì, potrebbe anche essere.

La cosa assurda è che ieri io e Zeudi volevamo fare uno scherzo ad Helena. Sì, le abbiamo fatto credere che c’era qualcosa, le abbiamo detto al vetro del tugurio “io e Zeudi ti dobbiamo parlare”. Helena si stava innervosendo, ma era tutto uno scherzo. Arlecchino si confessò burlando? Ragazzi sì, ma perché Arlecchino già sapeva cosa voleva, con me e Zeudi è successo per caso lo giuro. Cioè ieri non avremmo mai pensato che poi avremmo passato un po’ la notte insieme. La parola che rappresenta il mio stato adesso è la confusione”.