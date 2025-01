Nella Casa del Grande Fratello, non tutti gli inquilini sono entusiasti all’idea del ripescaggio degli ex concorrenti che si stanno giocando la possibilità di rientrare in gioco. Quattro tra Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Eva Grimaldi, Iago Garcia e Michael Castorino, che in questo momento si trovano in tugurio, nella puntata di domani torneranno ad essere tutti gli effetti concorrenti del reality show.

Lorenzo, Shaila e Luca contro il ripescaggio degli ex concorrenti

La reazione di gioia mostrata in diretta si è trasformata in disapprovazione al termine della puntata. Tra i più polemici, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Luca Calvani. C'è chi ritiene che Jessica Morlacchi, che ha abbandonato il reality di sua spontanea volontà, non debba avere la possibilità di rientrare. E c'è chi è convinto che Helena Prestes non debba avere una seconda possibilità dopo avere lanciato il bollitore contro la cantante.

Il modello milanese ha lasciato intendere per l'ennesima volta di avere l'intenzione di abbandonare il Grande Fratello. Il concorrente ha confidato di avere il timore che possano rientrare Helena e Iago, due suoi acerrimi “nemici”. In quel caso è certo che avvertirebbe l'impulso di abbandonare il reality. “Sono andato in confessionale a sbottare su questa cosa. Io ho il timore di aspettare giovedì e poi (fa il gesto di andarsene con la mano, ndr). Sai chi entra? Iago e Helena”, ha confidato Lorenzo a Chiara Cainelli.

La protesta di Lorenzo Spolverato

Nelle ore successive, Luca Giglioli detto Giglio ha incitato i suoi coinquilini a perseguire l’anarchia: “Adesso mi espongo. Se continuiamo a parlare non serve a niente. Si va in anarchia, della serie che le persone che rientrano le nomini a flotta, tutte, perché non ci devono stare qui, quindi è anarchia”. Detto fatto. Per alcune ore, Lorenzo Spolverato ha deciso di opporsi agli autori. In che modo? Evitando di indossare il microfono e rifiutandosi, insieme ad altri coinquilini, di andare in Confessionale come segno di protesta.