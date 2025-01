Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha annunciato un provvedimento disciplinare per Luca Calvani, che ha ricevuto un bigliettino da Enzo Paolo Turchi con scritto: “No letto Jessica”. Sulla vicenda è tornato Lorenzo Spolverato che, con l’obiettivo di colpire l’attore toscano, ha tirato in ballo proprio il “Pizzino gate”: “Fai il paladino della giustizia, ma pensa a quello che fai. Non hai manco coraggio di dire la verità, quando ti hanno chiesto se avevi ricevuto un bigliettino. All’inizio hai negato, poi hai ammesso di aver ricevuto i bigliettini. Io ho la coscienza pulita e tu no!”.

Calvani smaschera Lorenzo: "Hai usato il cellulare e guardato Instagram"

Calvani non ha indietreggiato, anzi. Luca ha infatti rivelato che durante la sua trasferta spagnola, il modello milanese avrebbe avuto modo di consultare Instagram: “Ma perché tu mi devi fare la morale? Non ti posso ascoltare. Ma proprio tu parli? Prima di entrare qui ti sei scritto con Helena e non volevi che uscisse. Ora mi rinfacci un bigliettino che ho ricevuto? Hai la coscienza pulita? Sicuro? Sei uscito in Spagna e hai guardato il profilo Instagram di Tommaso riportando anche i numeri dicendo che aveva più follower”. Spolverato, palesemente in difficoltà, ha provato a replicare: “Davvero, sicuro? Peccato che non sia mai uscita la cosa… Ok, bravo Luca, grandissimo”.

Dopo l’infuocato faccia a faccia con Calvani, Lorenzo è andato in cucina da Shaila, e lì ha ammesso tutto: “Hai sentito cosa mi ha detto? Di quando eravamo in Spagna e ho guardato l’engagement di Tommy su Instagram. Se è vero? Certo, ma l’ho detto solo a Tommaso. Lui l’avrà detto a Mariavittoria e lei l’ha riportato ad altri. Di Mariavittoria non mi posso più fidare. Però anche Tommy che va a dirlo...”.

Dal canto suo, l’ex velina ha incolpato Luca: “Vabbè ma Luca è ridicolo che in una discussione in cui si sente incastrato tira fuori una roba del genere. Un uomo di 50 anni messo in difficoltà da un ragazzo giovane e allora tira fuori queste cose. Ma che cavolo ha 12 anni? Io sono senza parole, ma faccia l’adulto”.