Ieri sera nella Casa del Grande Fratello, Luca Calvani e Lorenzo Spolverato hanno litigato e, durante lo scontro, si sono accusati a vicenda di aver violato il regolamento. Quando il modello ha rinfacciato all'attore il “Pizzino gate”, Calvani ha reagito ricordandogli che anche lui ha barato: “Hai guardato l'engagment di Tommy (Tommaso Franchi, ndr)”.

Calvani smaschera Lorenzo: "Hai guardato Instagram"

Ieri sera, Luca Calvani e Lorenzo Spolverato hanno discusso animatamente. Erano in giardino insieme ad altri inquilini quando, aperto l'argomento Javier Martinez, si sono trovati in disaccordo. A far scoppiare Lorenzo è stato il commento dell'attore, che sul pallavolista argentino ha dichiarato: “Forse quello che ti dà fastidio è che lui senza far niente riceve aerei dalla flotta, voi due (riferendosi a Shaila e Lorenzo, ndr) avete bisogno di lavorare molto per attirare l'attenzione”. Lo scontro è poi proseguito in camera da letto, quando Spolverato ha accusato Calvani di "fare il furbo”: “Proteggi te stesso al posto di fare il paladino della giustizia che qua non serve. Difendi te stesso che non hai manco coraggio di dire la verità. Ti nascondi dietro a un bigliettino”. Luca ha subito risposto: “Ma cosa? È successo anche a te. Sei uscito per la Spagna, hai guardato l'engagment di Tommy, hai visto che su Instagram Tommy era salito. Nessuno è venuto da te, sono andati al GF a dirlo. Quindi falla finita”. “Si davvero? Questa cosa non è mai uscita, non ne so nulla”, ha ribattuto Spolverato che, poco dopo, però, ha ammesso di averlo fatto.

Lorenzo chiamato in magazzino: la regia censura

Dopo la discussione con Luca, Spolverato ha ammesso a Shaila Gatta e Pamela Petrarolo cosa è successo quando ha viaggiato verso la Spagna per il Gran Hermano. Ha confermato di aver scoperto il pensiero del pubblico su Tommaso Franchi: “Ho guardato l'engagment di Tommy e gliel'ho detto. Gliel'ho detto per dargli un consiglio, lui lo ha detto a Mariavittoria, ma questo vuol dire che di Mariavittoria non posso fidarmi”.

In seguito, Lorenzo ha provato ad entrare in Confessionale, dove c’era proprio Calvani, ma uno degli autori gli ha risposto che non poteva. A quel punto, il gieffino milanese è sbottato: “Bravi, siete proprio bravi!”, ha esclamato. Poi lo stesso autore gli ha detto di andare in magazzino e di chiudere la porta, ma proprio in quel momento la regia ha censurato togliendo l’audio.