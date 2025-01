Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 20 gennaio, i telespettatori hanno decretato il ripescaggio di sei ex concorrenti eliminati durante questi quattro mesi. Questa sera, quattro tra Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Eva Grimaldi, Federica Petagna e Michael Castorino rientreranno ufficialmente in gioco.

I telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini sembrano avere le idee piuttosto chiare. Stando al risultato del sondaggio di ForumFree, Helena è saldamente in testa con il 45,01% delle preferenze. Alle spalle della modella brasiliana ci sono Iago con il 23,08% e Jessica con il 15,90%. Più staccati Eva (6,84%), Michael (5,30%) e Federica (3,87%). Secondo i sondaggi, dunque, a restare fuori sarebbero Castorino e la Petagna, a meno che i fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non votino in massa per i due ex gieffini, entrambi molto vicino alla coppia.

Helena e Jessica saranno sicuramente entusiaste dell’esito di questo televoto, visto che in un’intervista congiunta al settimanale Chi hanno dichiarato: “Se ci piacerebbe tornare nella casa del GF? Ma sì, certo, però ci piacerebbe farlo insieme! Perché abbiamo discusso, ma quella lite era frutto di un momento di forte stress e rabbia. Tornando insieme al Grande Fratello si riaccenderebbe una luce e potremmo dimostrare che abbiamo solo preso una sbandata”. La pace tra la brasiliana e la cantante durerà o torneranno a "scannarsi"? Lo scopriremo nei prossimi giorni.