Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 23 gennaio, Amanda Lecciso ha ricevuto una nomination palese da Mariavittoria Minghetti, circostanza che l’ha particolarmente ferita. Questo perché – stando al racconto della sorella di Loredana – poco prima la dottoressa romana l’avrebbe presa da parte per dirle che era stato un errore litigare per la faida tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes, anche in considerazione del fatto che le due adesso hanno seppellito l’ascia di guerra.

Lo sfogo di Amanda Lecciso

Al termine della diretta, durante una chiacchierata con Luca Calvani, Amanda si è sfogata: “Sono sconvolta per Mariavittoria che fino a un minuto prima mi aveva detto ‘che stupide che ci siamo fatte coinvolgere in questa cosa, noi che ci siamo volute bene’. Ma che falsa sei? Che donna senza spina dorsale. Non ragiona con la sua testa. Ha una testa pensante? Della coerenza? Zero! Zero! Ha 31 anni! Mio figlio di 16 anni, anzi, anche mio figlio di 10 anni non avrebbe mai fatto una roba del genere lasciandosi trascinare.

Non ho più pazienza, basta, mi sono svegliata. Ho finito la pazienza, non serve a niente quella. Esaurita. Mi ha detto che questa nomination sia da incentivo. Ma incentivo di che, a mandarti a quel paese! Ma una volta per tutte! Certo, mi hai incentivato alla grande! Pessima. Orrenda. Orrenda. Orrenda! Si è contraddetta da sola. La parola nella tua vita ha un valore? Esiste? Sei finta, sei falsa, sei senza testa, ti lasci trascinare! Questa è follia”.