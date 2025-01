Zeudi Di Palma non ha perso tempo e si è immediatamente ributtata tra le braccia di Helena Prestes, che ieri è tornata ad essere ufficialmente una concorrente del Grande Fratello. Negli ultimi giorni, mentre la modella brasiliana si trovava in tugurio, l’ex Miss Italia si è molto avvicinata a Javier Martinez, con il quale ha trascorso una notte caratterizzata da effusioni di vario genere. Tuttavia, durante la puntata di ieri sera, Zeudi ha ridimensionato quanto accaduto: “È stato solo quella sera. Ci siamo raccontati e ci siamo abbracciati, c'è stata un'intesa e poi basta. La persona che mi piace qui dentro è Helena”.

La ship tra la Di Palma e la Prestes piace al pubblico, e non è un caso che la gieffina napoletana abbia stravinto il televoto che ha decretato le immunità. Così come la brasiliana ha dominato in entrambi i televoti che hanno decretato il suo ritorno nella Casa.

Al termine della puntata, Zeudi si è avvicinata a Helena e le ha fatto una sorta di dichiarazione: “Quello che ho costruito con lui, Javier, non ha niente in paragone con quello che ho costruito con te, il mio cuore mi porta da te non da lui. Lui mi piace tanto come persona, fuori ho detto che era il mio prototipo estetico, ma se dovessi scegliere sceglierei te, mi hanno chiesto di scegliere e il mio cuore mi porta da te”.