Due giorni fa, Luca Calvani ha smascherato Lorenzo Spolverato, rivelando che il modello milanese ha usato il cellulare durante la sua trasferta al Gran Hermano, e da quel momento nella Casa del Grande Fratello si respira un’aria particolarmente tesa. In questa vicenda sono coinvolti diversi concorrenti, perché l’attore toscano ha saputo di questa violazione del regolamento da altri coinquilini.

Dopo essere stato smascherato da Luca, Spolverato è sbottato: “Luca da dove viene fuori questa cosa? Chi ha parlato? Non hai il coraggio di dire tutto? Tira fuori la verità, vai avanti. Guarda come scappi, scappi da me. Com’è andata la cosa dell’engagement. Vieni in confessionale con me! Mariavittoria tirala fuori tu, Luca ha fatto il tuo nome. Luca non hai il coraggio, questa è fuffa, tiri fuori le cose e non vai fino alla fine. Tommy tu sai chi è stato?”.

Dopo aver sentito le urla di Lorenzo, diversi gieffini sono corsi in cucina, e Mariavittoria ha avuto una reazione che ha insospettito i telespettatori: “Perché tirate in mezzo altra gente? Cos’è questo teatrino? Luca dai basta. Oh Lorenzo! No ti prego, questa cosa al dovete chiudere e anche velocemente. Luca ha fatto il suo nome? No, non è Tommaso! Basta ragazzi ho detto basta!”.

A quel punto, Lorenzo si è rivolto a Tommaso: “Tommy mi dispiace, ma anche di Mariavittoria non ci si può fidare. Anche lei va lì… ha parlato dell’engagement che ho guardato. Però scusa Tommy, anche tu… ti sei fidato di lei e poi Mariavittoria è andato a dirlo a Lica e Amanda. Io la cosa che ho guardato il tuo Instagram l’ho detta in aiuto a te, se ci dobbiamo attaccare a ste robe. Vabbè Luca deve tirare fuori ste robe, che poi è una cosa molto più piccola della sua”.

Sui social, gli utenti ritengono che la dottoressa romana sia parsa così agitata perché teme che escano fuori anche alcune rivelazioni che ha fatto il suo fidanzato che, come Lorenzo, è andato in Spagna e ha avuto modo di apprendere informazioni dall’esterno.