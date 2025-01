Uno degli eliminati del Grande Fratello ha avuto la possibilità di rientrare al Grande Fratello, ma il pubblico non lo ha votato. Clayton Norcross, infatti, nel televoto flash si è classificato al nono posto con lo 0,4% delle preferenze.

“Cosa ne pensate di questa diretta del Grande Fratello con il televoto flash? Secondo me tante delle mie fan che non sono abituate a vedermi ogni settimana in diretta non erano presenti e non erano pronte a questa notizia, e così sono stato eliminato da questa opportunità di rientrare in Casa. Secondo me è un po’ un’ingiustizia se vista in questo scenario. Mi piacerebbe capire cosa ne pensate voi di questo televoto. Mi sento un po’ triste nel non poter tornare nella Casa del Grande Fratello”, ha detto l’attore statunitense in un video su TikTok.

Clayton Norcross, rispondendo ai vari commenti dei fan, a chi ha scritto “Non è stato il pubblico a votare, ma gli autori”, ha risposto: “Questo lo pensano in tanti”.