Francesca Tocca, 35 anni, e Raimondo Todaro, 38 anni, si sono lasciati. Da un paio di giorni la notizia ha riempito i siti di tutti i giornali online. Un boom mediatico che ha infiammato il web e i social. I fan di entrambi non possono ancora crederci che questo grande amore, dopo tanti tira e molla, sia definitivamente finito.

Eppure è proprio così, e a darne conferma un post su Instagram condiviso da entrambi: «Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di percorrere il nostro percorso di vita singolarmente. Rai e Fra».

Le prime avvisaglie della problemi di coppia

Questo è ciò che i due hanno scritto. Piovono cuori e commenti in meno di un’ora. Il pubblico è sconvolto e dispiaciuto. Dopo rumors e indiscrezioni sulla fine della loro storia d’amore, è arrivata ora la conferma.

Negli ultimi tempi, la ballerina di Amici e il marito sono apparsi sempre più distanti. Sul profilo Instagram di Francesca non comparivano più post di coppia che raccontavano il loro amore e il feeling che li univa. Non solo. Il 19 gennaio scorso Raimondo Todaro ha compiuto 38 anni, e da parte della moglie non è arrivato nessun post di auguri. Una mancanza che sembrava già la conferma alle voci sulla crisi tra i due.

Quali i motivi della separazione tra Francesca e Raimondo?

Non è la prima volta che la coppia affronta una separazione. La prima rottura risale a qualche anno fa, quando Francesca aveva intrapreso una breve relazione con Valentin Dumitru, un allievo di Amici. Nel frattempo, anche Raimondo aveva avuto una relazione con Sara Arfaoui. Dopo questo periodo turbolento, i due erano riusciti a ritrovarsi e a ricostruire il loro legame, ma sembra che questa volta il destino non sia stato altrettanto favorevole.

In molti si chiedono il perché di questa rottura definitiva. Ebbene le voci si contrappongono sul web. C'è chi giura che ancora una volta Raimondo abbia preso una “sbandata” e Francesca non abbia retto a questa ulteriore delusione. C'è invece chi dà la colpa a Francesca per un presunto avvicinamento tra lei e il rapper italo-marocchino Baby Gang.

Ovviamente sono solo indiscrezioni, senza conferme né smentite da parte dei due.