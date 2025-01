Il ritorno degli ex concorrenti ha destabilizzato l’equilibrio interno alla Casa del Grande Fratello. In particolare, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono lamentati – e non poco – del ripescaggio. Il fatto che il pubblico abbia deciso di far rientrare in gioco Helena Prestes ha mandato in tilt la coppia, che approfitta di ogni occasione buona per sparlare della modella brasiliana. Ieri, però, gli Shailenzo hanno superato il limite, e un autore è intervenuto per rimproverare la ballerina napoletana.

Ieri pomeriggio, Shaila e Lorenzo si sono appartati in camera dove hanno iniziato a bisbigliare. L’ex velina ha cercato più volte di coprire il microfono, ma ad un certo punto si è sentito chiaramente una sua affermazione spiacevole su Helena: “Ma tu vedrai… Aspetta che c’è un po’ di alcol in più e quella sbratta davvero!”. Lorenzo ha risposto: “Già e io non vedo l’ora!”, e la Gatta ha commentato: “Pure io!”

Subito dopo, la gieffina ha controllato le telecamere della camera e con un gesto repentino ha staccato il microfono, per sussurrare qualcosa di incomprensibile al suo compagno. A quel punto è arrivato l’intervento di un autore: “Shaila metti il microfono!”. La ballerina ha riattaccato il microfono, ma l’ha coperto con le mani per continuare a parlare con il fidanzato senza farsi sentire dalla regia e dal pubblico. A questo punto il GF l’ha richiamata all’ordine e le ha detto di andare in confessionale (probabilmente per una ramanzina): “Shaila vieni in confessionale subito!”.