Luca Calvani è stato eliminato nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 27 gennaio. Arrivato allo scontro finale con Shaila Gatta, Alfonso Signorini ha ricordato: “Comunque vada, perdiamo una persona che ha diviso il pubblico, ma che è stata molto seguite anche da casa e sui social”.

Il conduttore ha poi chiesto ai due concorrenti di tracciare un bilancio degli oltre quattro mesi di permanenza nella Casa più spiata d’Italia, e l’attore toscano ha detto: “Avevo tanti dubbi sull’entrare, mi sono dovuto fare convincere un po’. Ero terrorizzato, pensavo fosse la fossa dei leoni e invece era molto molto di più […] Conoscervi, spronarvi, mettere in discussione me stesso tutti i giorni con voi è stata un’esperienza incredibile. Ho vissuto tutto profondamente e tutti voi mi avete insegnato qualcosa, qualcuno un po’ di più, qualcuno un po’ di meno. Al di là di come andranno le cose, spero che vi rimanga un buon ricordo di me perché ci ho messo il cuore e un po’ ve lo lascio, quindi grazie”.

Dopo la puntata, non sono mancate le reazioni all’eliminazione di Luca Calvani. A mostrarsi entusiasta dopo l’uscita dell’attore toscano è stata Ilaria Galassi: “Vi posso dire una cosa? Io sono felice che sia uscita Luca. Io non lo sopportavo, è brutto dirlo?”, ha detto l’ex volto di Non è la Rai a Mariavittoria Minghetti. Quest’ultima ha replicato: “Se è quello che senti, non è brutto dirlo”.