Una frase “sospetta” pronunciata da Lorenzo Spolverato durante l’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 27 gennaio, non è passata inosservata ai telespettatori più attenti. Sia lui che Shaila Gatta erano al televoto e rischiavano di essere eliminati, tuttavia nessuno dei due ha preparato le valige, circostanza che ha già insospettito il pubblico. Lo scontro finale ha visto protagonisti l’ex velina e Luca Calvani, con quest’ultimo che è stato eliminato e ha abbandonato definitivamente la Casa.

La frase "sospetta" di Lorenzo Spolverato

Prima di conoscere l’esito del televoto, Lorenzo si è mostrato visibilmente agitato per il destino della sua fidanzata, confessando ad Alfonso Signorini di essere preoccupato e di non riuscire ad immaginare la Casa senza Shaila. Tuttavia, subito dopo che l’ex velina si è salvata, è emersa una realtà diversa. Durante una pausa pubblicitaria, mentre era seduto con la Gatta sul divano, Spolverato le ha sussurrato una frase che non è passata inosservata: “Se esce Luca, non penso abbia il bonus. Se esci tu, hai il bonus. Però, se esci tu, ti hanno votato per uscire e anche questa cosa è da…”.

Il video della conversazione tra Lorenzo e Shaila ha iniziato a circolare sui social, facendo nascere diverse teorie complottiste. In molti, infatti, hanno ipotizzato che il modello milanese fosse a conoscenza del “biglietto di ritorno” concesso a Shaila, e che sapesse già che lui, la fidanzata, Javier Martinez e Zeudi Di Palma sono i quattro concorrenti scelti dal Grande Fratello per avere una seconda possibilità in caso di eliminazione. "Lorenzo smettila di fare la vittima, c’è il video di pochi minuti prima che racconti a Shaila che se lei dovesse uscire non si deve preoccupare perché HA IL BONUS. PROVATE A NON DIRE RACCOMANDATI, RIDICOLI, FALSI, MANIPOLATORI”, ha commentato un utente. E ancora: “’Luca non ha il bonus, tu se esce hai il bonus’, CHE PRESA PER IL CU*O, OVVIAMENTE IL PROTETTO LORENZO SA CHI HA IL BONUS”; “Lorenzo sapeva che Shaila aveva il bonus... Poi venitemi a dire che non sono raccomandati, continuare a dire che sono ‘veri’. Che schifo, e scommetto che ora nessuno dire ‘Il pubblico è sovrani’. Ipocriti!”.