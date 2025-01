Dopo l’eliminazione di Luca Calvani, ieri sera al Grande Fratello ci sono state nuove nomination. A finire al televoto sono finiti Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Helena Prestes e Ilaria Galassi.

Nonostante i sondaggi sono stati appena aperti, già parlano chiarissimo. La preferita del pubblico con altissime percentuali è Helena, seguita da Amanda. Il meno votato per il momento è Bernardo, e a meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe essere lui il prossimo eliminato.

Lo svolgimento della Nomination

“Comincia Eva e pesca un piramidale nero: il suo nome è Emanuele. – si legge sul sito del Grande Fratello – Prosegue Javier, che nomina Shaila per i loro vecchi rancori. Dal Confessionale Pamela nomina Amanda. Lo stesso fa Mariavittoria, ma in Salone davanti a tutti.

Giglio che sceglie Helena perchè non le è piaciuto il suo comportamento in relazione a Javier e Zeudi e Stefania che punta su Chiara perchè non ha apprezzato il fatto che l’inquilina non le abbia detto subito in faccia i motivi per cui l’ha nominata.

Tommaso indica Eva, che non si aspettava questa nomination. Anche Helena pesca il piramidale nero e vota Chiara per una strategia di gioco e perché non è una sua amica, che poi ricambia appena ne ha possibilità.

Segue Zeudi con un altro piramidale nero sincero: il suo nome è Bernardo e lo invita a parlare delle sue motivazioni alla fine della puntata. Alfonso in Confessionale opta per Helena perché crede sia una persona che non ascolta.

Tocca ad Amanda che nomina senza troppi problemi Mariavittoria perché è stata la delusione più grande per lei. Jessica, invece, nel segreto del Confessionale sceglie proprio Amanda perché avrebbe preferito uscisse lei: il loro rapporto è ormai cambiato.

Maxime sceglie Ilaria perché è la persona con cui ha meno rapporto, la quale ricambia la sua nomination senza alcun dubbio. Iago punta Lorenzo e lo invita ad urlare di meno in Casa, che viene poi nominato subito dopo da Shaila. Rosso sputa l’osso per Bernardo che dà il suo voto ad Eva perché gli va spesso contro. Chiude Lorenzo che nomina Helena e non nasconde più la sua antipatia. Chi uscirà dal GF?”.