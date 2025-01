Stando a quanto rivelato alcuni mesi fa da Fabrizio Corona, Fedez avrebbe in testa una donna da almeno cinque anni, una donna che non è Chiara Ferragni. Nella nuova puntata del suo podcast Falsissimo, l’ex re dei paparazzi ha approfondito la vicenda, ed ha svelato la presunta identità di questa misteriosa ragazza che avrebbe fatto perdere la testa al rapper originario di Rozzano. Corona ha detto che Fedez gli avrebbe confidato che durante il matrimonio con la Ferragni, ha amato sia lei che quest’altra donna.

Corona parla di due presunti amori di Fedez

“Angelica se voleva popolarità poteva distruggere Fedez e vi dico perché. E vi dirò una cosa che vi lascerà di stucco. Ricordate il matrimonio dei Ferragnez e le loro promesse? Fedez poco prima di sposarsi era in bagno con il cellulare in mano e parlava con Angelica. Cosa le diceva? “Io amo te”. Cosa rispondeva lei? “Anche io amo te”. Io ne ho parlato con Federico e lui mi ha detto che amava realmente Chiara. Io gli ho chiesto allora come mai ha detto ti amo anche all’altra. Lui mi ha detto che le amava entrambe.

Dopo il caos con Chiara e Rosa Chemical a Sanremo, Federico e Angelica si rivedono, si scrivono, si sentono, si danno appuntamento e passano una giornata intera a ridere, scherzare e a fare quello che fanno due innamorati. La sua giornata d’amore con Angelica gli aveva ridato la vita. Da quel momento scoppia il putiferio, esce la notizia della separazione, le aziende di Chiara vanno in crisi, Federico tenta di aiutarla, ma lei lo mette da parte e non lo ascolta. E in quel momento Federico tenta per l’ennesima volta di togliersi la vita, non regge, sta malissimo, è il Natale peggiore della loro vita, poi lui si distacca, anche perché lei non gli permetteva di mettere bocca nelle decisioni. Lui non l’ha abbandonata nel momento del bisogno, lei non lo ascoltava, per questo è uscito e si è riappropriato della sua vita”.

Corona su Fedez: "La fina della storia d'amore segreta"

“A settembre 2024 Fedez scompare dai radar del gossip dopo che per tutta l’estate è stato visto con varie ragazze. Perché? Semplice, riappare Angelica e i due si rivedono. Lei è ancora fidanzata, ma passano un mese intero a casa e nessuno li fotografa. Lui ritrova la serenità e la creatività. Fedez ha passato anche il suo compleanno con lei. Lui è felice, ma lei ha un fidanzato. Quando poi io lo scorso autunno ho rivelato che Fedez amava da anni una donna, il compagno di lei fa uno più uno, capisce e la lascia.

A novembre Fedez e Angelica sono a New York ma con gruppi di amici separati, lei non lo vuole e lui bacia un’altra ragazza in discoteca, il video finisce ovunque sui social e nei siti italiani. Una sera Fedez e Angelica per caso si incontrano a Casa Cipriani e esplode la passione, passano la notte in hotel tra litigi e amore. Quando tornano in Italia lei non lo vuole più, lei lo ghosta e scompare.

A inizio 2025 lei pare ci abbia riprovato con il fidanzato e Fedez lo scopre e la prende malissimo, impazzisce. Fedez a quel punto fa una cosa che non va mai fatta, scrive all’ex fidanzato di lei e scoppia il caos”.