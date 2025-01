Quando Fedez è salito sul palco di Sarà Sanremo per presentare il brano che porterà al prossimo Festival, è apparso spaesato e non esattamente in sé, tanto che molti si sono preoccupati. Tuttavia, fonti vicine al rapper hanno minimizzato parlando di un “periodo complicato”. A quanto pare, però ci sarebbe altro dietro, e a rivelarlo è stato Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo. L’ex re dei paparazzi ha parlato di una tragedia sfiorata che sarebbe accaduta in un hotel di Sanremo proprio la sera del 18 dicembre, poco prima che Fedez si presentasse sul palco del Casinò. Stando a quanto raccontato da Corona, l’ex marito di Chiara Ferragni avrebbe tentato di togliersi la vita dopo essere stato lasciato da una donna.

“Vi racconto di quello che è il giorno più brutto della vita di Fedez. Siamo al 18 dicembre, che è una data importante, perché Fedez è stato scelto come protagonista per il prossimo Sanremo. E quel giorno è la puntata in cui i cantanti parlano dei loro brani in gara su Rai Uno. Quel giorno purtroppo è un giorno maledetto per Fedez. Due giorni prima riceve un messaggio dove il suo vero amore gli dice che è finita per sempre. Lui ha tentato il suic*dio per questa ragazza.

Il viaggio per arrivare a Sanremo è stato drammatico. Perché la sua assistente ha provato in tutti i modi a convincerlo di concentrarsi su Sanremo. Ma lui non ha la testa lì. Tant’è vero che litigano. La sua assistente è il suo braccio destro. Che cosa farà con l’assistente? La lascia all’autogrill. Lui è il primo in scaletta della serata di presentazione di Sanremo.

Io quel giorno incomincio a diventare amico di questa ragazza e cerco di fare un po’ il mediatore, come fanno gli amici. Le dico “per favore, non gli scriverei oggi. Perché oggi c’è Sanremo e Federico in questo momento non sta bene”. Ma lei voleva chiudere la storia”.

Fedez, tragedia sfiorata: il racconto di Fabrizio Corona

“Federico riceve la telefonata. Trenta minuti di telefonata. Silenzio. Mi chiama. La voce è disperata. Lui è’ in bagno nella sua camera di hotel a Sanremo. La madre non c’è. Perché? La mamma è sul palco ad aspettarlo. Lui si stava cambiando. La sua voce a poco a poco incomincia a tremare, cade, si soffoca. Io grido: “Federico, ci sei?”. Lui mi dice che ha preso una boccetta di Minias: “L’ho già fatto, io non posso sopportare questo dolore. Ti sto mandando un messaggio che ho scritto prima. Ti prego, se succede qualcosa fallo leggere ai miei figli”. Mi manda una lettera d’addio ai figli.

Pian piano la sua voce diminuisce. Lui si sente male. Chiamo la mamma di Fedez, Tatiana e le dico: “Corri, guarda che Federico ha fatto una grossa cavolata”. Tatiana non sapeva niente. Aveva sottovalutato la situazione. Sento lei, dietro, che bussa la porta. Federico non le apre. Bussa, bussa, bussa. Federico le apre. Io dico: “Tatiana, non chiamare l’ambulanza. Se chiami l’ambulanza domani siete su tutti i giornali. Chiama un medico”. Nel frattempo avvertono Carlo Conti. Carlo Conti capisce ma sta zitto. Bravo, Carlo. Per la prima volta abbiamo trovato un conduttore che non ha usato una tragedia per fare ascolti e anzi, ha tenuto il segreto sulla tragedia. Bravo, Carletto. Federico viene rianimato da un medico. La situazione è drammatica.

Poco dopo chiamo Fede e gli dico: “Vai sul palco. Ci sentiamo tra 40 minuti. Sali su quel palco. Perché altrimenti lo viene a sapere tutta l’Italia, fatelo salire”. Poi in diretta vedo queste immagini paradossali. Lui era un ectoplasma, una persona non in sé, completamente dissociata, che ripete a macchinetta delle parole. Lo vedo che viene accompagnato all’uscita da Carlo Conti. La mattina il medico lo mette sotto flebo”.