Nel gennaio del 2022, durante un’ospitata a Verissimo, Enzo Miccio aveva rivelato di avere un compagno di nome Laurent. I due sono stati insieme per diversi anni, ma la relazione è giunta al capolinea nel 2023: “La nostra era una bellissima storia d’amore. Siamo stati insieme sei anni, nonostante le distanze perché lui è di un altro paese, quindi molti aerei, molti viaggi però è stato molto bello. Una storia che conserverò nel cuore per sempre, perché credo che sia stata una delle storie più importanti della mia vita; però in questo momento non stiamo più insieme”.

Nella giornata di ieri, Enzo Miccio ha annunciato proprio la scomparsa del compagno con un post su Instagram: “È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo grande, troppo difficile da accettare. Lo rifiuto come se non fosse vero. Bon voyage Laurent, resterai con me nel mio cuore, per sempre”.

Enzo Miccio, le sue parole a Verissimo

“Come va l’amore? Io sono un Toro, molto legato alla solidità dei sentimenti e faccio sul serio, non mi metto a giocare con il cuore. – ha dichiarato il wedding planner nel 2022 a Verissimo – Ho un compagno, si chiama Laurent. Stiamo insieme da cinque anni e mezzo, è una storia importante, ma complicata perché non viviamo nella stessa città. Quindi io mi divido tra Milano e Parigi e lui si divide tra la Francia e l’Italia. Ci vuole tanta forza e tanto coraggio, è difficile, ma c’è grande amore e quindi va benissimo. Poi con il Covid ancora peggio, non ci siamo visti per mesi. Però quando il rapporto è vero non esiste la distanza, vai avanti, cerchi di capire, andare avanti e tutto si supera.

Con lui sto benissimo, ci amiamo, ci comprendiamo ed è una cosa davvero bella. Se io e lui ci sposeremo un giorno? Mai dire mai nella vita, ma oggi non è nei miei programmi. Ovviamente abbiamo i nostri progetti e sogni da realizzare. Mi piacerebbe diventare papà, è una cosa di cui sento la mancanza nella vita. Ma al momento nel nostro caso al momento sarebbe difficile, perché viviamo in città diverse. Vedremo che cosa ci riserverà il futuro”.