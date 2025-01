Helena Prestes continua ad essere ancora molto confusa circa la sua situazione sentimentale. Il giorno prima vuole Javier Martinez, mentre quello dopo valuta la possibilità di una relazione con Zeudi Di Palma. Due giorni fa, la modella brasiliana aveva confessato di essere rientrata nella Casa del Grande Fratello con il desiderio di fare l’amore con il pallavolista argentino: “Io volevo una storia con Javier, sono rientrata col desiderio di fare l’amore con lui, ma lui non vuole, da ieri sera ho smesso di interessarmi. Le storie si fanno in due. Ieri gliel’ho fatto verbalizzare a lui il mancato interesse nei miei confronti. Mi ha detto chiaramente che non gli interessa. Mi ha detto ‘non provo nient’altro per te, solo amicizia’. In più ci sta provando con un’altra. Zeudi mi trattava in un altro modo, non da amica, così non mi sono mai confidata con lei su Javier. Ora lei ci prova con lui e lui ci prova con lei”.

Ieri sera, parlando con Javier, Helena ha però detto che stava valutando l’ipotesi di una vita con Zeudi al di fuori della Casa: “Qua dentro io stavo imparando cosa volesse dire l’amore. Tu mi mettevi in secondo piano e lei mi metteva sempre come prima opzione io stavo pensando a lei, ti dico la verità, non è una bugia io stavo veramente valutando la vita con lei. Tu mi hai messo in discussione”. Al contempo, la Prestes considera la conoscenza tra Javier e Zeudi finta e costruita: “Zeudi ha nuotato nella mia onda, è una furba, non mi piace, una furba con la F maiuscola, ci sta provando con Javier perché è un suo piano scritto”.