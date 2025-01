Helena Prestes ha commentato ciò che lei ritiene essere l’esito del televoto che ha decretato i quattro concorrenti preferiti della Casa a cui è stato consegnato il biglietto di ritorno in caso di eliminazione. “Li ha fregate tutte”, ha esclamato la modella brasiliana. L’allusione esplicita è al fandom Zelena, che a suo dire avrebbe supportato Zeudi Di Palma credendola realmente interessata a lei.

“Luca il biglietto alla fine non l’aveva – ha commentato la Prestes al termine della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera -. Secondo me il biglietto di ritorno potrebbero averlo preso Lorenzo, Shaila, tu e Zeudi. Lei grazie ai voti delle Zelena, le ha inc**late tutte. Altro che verità!”. Ovviamente, Helena non può sapere chi ha vinto quel televoto, ma in effetti ha “azzeccato” tutti i nomi: il biglietto di ritorno lo hanno vinto proprio Shaila, Lorenzo, Javier e Zeudi. Tra l’altro, quest’ultima è stata quella che ha preso più voti fra tutti.

Biglietto di ritorno, le percentuali

Zeudi Di Palma: 27,56%, Javier Martinez: 14,52%, Lorenzo Spolverato: 13,42%, Shaila Gatta: 9,69%, Tommaso Franchi: 7,59%, Luca Calvani: 6,02%, Alfonso D’Apice: 5,96%, Amanda Lecciso: 5,68%, Stefania Orlando: 5,15%, Mariavittoria Minghetti: 1,42%, Pamela Petrarolo: 1,35%, Luca Giglioli: 1,03%, Chiara Cainelli: 0,17%, Bernardo Cherubini: 0,13%, Maxime Mbandá: 0,12%, Ilaria Galassi: 0,10%, Emanuele Fiori: 0,09%.